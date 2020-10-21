Эрик Байи снова травмирован

Эрик Байи Невезучий защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи снова угодил в лазарет и вернется через три-четыре недели.

Байи не выходил на поле с поражения 1:6 от "Тоттенхэма" в начале октября. Эрик был среди запасных во время матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувший уикенд, а к ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов даже не поехал.

Выступая перед прессой после победы 1:2 в Париже, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объявил, что Байи снова травмирован и вернется только после ближайшего международного перерыва. Об этом сообщает официальный веб-сайт "красных дьяволов".

Прогноз Сульшер означает 26-летний ивуариец пропустит матчи против "Челси", "РБ Лейпциг", "Арсенала", "Башакшехира" и "Эвертона".

Добавим, что "Юнайтед" не смог взять с собой в Париж и Харри Магуайра, однако капитан команды должен залечить свою болячку к матчу против "Челси" в ближайшую субботу. Кроме того, смягчить потерю Байи поможет возвращение в строй Акселя Туанзебе.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2020 11:00

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  1. knvlay 21.10.2020 11:37 # knvlay
    Прогноз Сульшер означает 26-летний ивуариец пропустит матчи против "Челси", "РБ Лейпциг", "Арсенала", "Башакшехира" и "Эвертона".


    Источник: http://fapl.ru/posts/81690/?c=1

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  2. udaff 21.10.2020 11:28 # udaff
    Никто и не сомневался, что выздоровление Байи - вещь временная... Жаль, что таким хрупким оказался.

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  3. gerrard08 21.10.2020 11:25 # gerrard08
    кентуха Мотипкена

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  4. selta 21.10.2020 11:01 # selta
    А как же скумье надрачивaдо на этот черный хрусталь

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