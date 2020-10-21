Клопп ответил Каррагеру по поводу "трансферной ошибки"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил бывшему защитнику "красных" Джейми Каррагеру по поводу "трансферной ошибки" клуба.

После того, как Виргил Ван Дейк угодил в лазарет на несколько месяцев, Каррагер выразил мнение, что Клопп ошибся еще в минувшее окно, когда решил не приглашать игрока на замену Деяну Ловрену.



"Думаю, "Ливерпулю" определенно стоит выйти на трансферный рынок в январе — и не только из-за травмы Ван Дейка. "Ливерпуль" в любом случае был слаб в этой зоне, они потеряли Ловрена до старта сезона, а другие игроки на этой позиции склонны к травмам", — говорил Каррагер.



Юрген с такой точкой зрения не согласен, подозревая, что из-за такой недальновидности Джейми и не стал тренером.



"Да, мы начали сезон с тремя центральными защитниками и Фабиньо в качестве страховки. А также несколькими молодыми парнями. Обычно этого вполне достаточно".



"Иногда бывает сложно обладать четырьмя центральными защитниками мирового уровня. Во-первых, это довольно дорого. Один из них очень, очень долго не будет играть, а это довольно сложно".



"Это не та позиция, где ты можешь много ротировать. Если кто-нибудь думает, что мы совершили ошибку на трансферном рынке, а Джейми Каррагер, кажется, так уже предположил... Есть несколько причин, почему они не тренируют, а работают экспертами".



"У меня не всегда есть решение, прежде чем возникла проблема", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.