Клопп ответил Каррагеру по поводу "трансферной ошибки"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил бывшему защитнику "красных" Джейми Каррагеру по поводу "трансферной ошибки" клуба.

После того, как Виргил Ван Дейк угодил в лазарет на несколько месяцев, Каррагер выразил мнение, что Клопп ошибся еще в минувшее окно, когда решил не приглашать игрока на замену Деяну Ловрену.

"Думаю, "Ливерпулю" определенно стоит выйти на трансферный рынок в январе — и не только из-за травмы Ван Дейка. "Ливерпуль" в любом случае был слаб в этой зоне, они потеряли Ловрена до старта сезона, а другие игроки на этой позиции склонны к травмам", — говорил Каррагер.

Юрген с такой точкой зрения не согласен, подозревая, что из-за такой недальновидности Джейми и не стал тренером.

"Да, мы начали сезон с тремя центральными защитниками и Фабиньо в качестве страховки. А также несколькими молодыми парнями. Обычно этого вполне достаточно".

"Иногда бывает сложно обладать четырьмя центральными защитниками мирового уровня. Во-первых, это довольно дорого. Один из них очень, очень долго не будет играть, а это довольно сложно".

"Это не та позиция, где ты можешь много ротировать. Если кто-нибудь думает, что мы совершили ошибку на трансферном рынке, а Джейми Каррагер, кажется, так уже предположил... Есть несколько причин, почему они не тренируют, а работают экспертами".

"У меня не всегда есть решение, прежде чем возникла проблема", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Каррагер, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2020 10:00

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  1. yamateh 21.10.2020 10:16 # yamateh
    горения семидырых продолжается

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  2. mancityman 21.10.2020 10:04 # mancityman
    Хуесос очкастый, блять какая хуета а не команда, любое чмо которые каким-то образом причастно к этой портовой хуйне, по-любому хуесос конченный!

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