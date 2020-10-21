Лэмпард подтвердил статус Менди и объяснил включение Чеха в заявку на Премьер-Лигу

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что Эдуар Менди теперь является основным голкипером команды, а также объяснил включение Петра Чеха в заявку на Премьер-Лиги.

Оправившись после травмы задней поверхности бедра, Менди вернулся в ворота "Челси" на матч Лиги Чемпионов против "Севильи" во вторник вечером.



Эдуар сохранил свои ворота на замке (0:0), утвердившись в роли первого номера "синих".



"В тех трех матчах, что он уже сыграл, он сыграл очень хорошо. Он был хорош и сегодня".



"Мы знали его качества, когда он переходил. В данный момент он наш первый номер, но ты постоянно должен доказывать, что годишься для этой роли", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.



Еще перед матчем на "Стэмфорд Бридж" стало известно, что "Челси" включил в свою заявку на Премьер-Лигу технического советника клуба Чеха, который завершил игровую карьеру более года назад.



По словам Лэмпарда, это исключительно прагматичное решение. Фрэнк не исключает, что Петру еще придется примерить свой знаменитый шлем.



"Это определенно не из-за романтики. Пит тренируется с нашими вратарями уже несколько недель. Он в очень хорошей форме и все еще относительно молод. Пит закончил играть довольно молодым и взялся за роль в "Челси", с которой справляется очень хорошо".



"У нас в заявке было вакантное место, а этот год из-за COVID, его возможного влияния на состав и риска оказаться на самоизоляции не похож ни на какой другой. Так что было легко на это решиться. Пит продолжит делать свою работу, и он будет готов помочь нам, если потребуется".



"Я не так уж уверен, увидим мы его на поле или нет. Это зависит от течения сезона, COVID и изоляций. Я включил его в заявку без каких-либо колебаний, потому что он лишь может помочь нашим вратарям. Он один из лучших в мире в современную эру".



"Если мы окажемся в кризисе, то не будет ничего лучше, чем обратиться к услугам Петра Чеха. Я не ожидаю этого, но никто не ожидал того, что происходит в мире последние шесть или семь месяцев", — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.