Клопп возмущен безнаказанностью поступка Пикфорда

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему сложно смириться с безнаказанностью поступка голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, нанесшего тяжелую травму Виргилу Ван Дейку.

Ранее на текущей неделе FA подтвердила, что не накажет Пикфорда. У Ассоциации банально нет полномочий пересмотреть решение, принятое системой VAR во время матча, даже если это крайне спорное или даже ошибочное решение.



Эта ситуация крайне печалит Клоппа, который в мерсисайдском дерби потерял с травмой и Тиаго Алькантару.



"Несколько дней назад случилось такое, что не должно случаться в футбольном матче. Это произошло не в первый раз и не в последний, но с обоими инцидентами сложно смириться".



"Мы не можем изменить это сейчас. Я выговорился на следующий день после матча, и нам сложно, потому что Виргил — наш парень. С этим сложно смириться, потому что рефери не разглядел".



"Майкл Оливер — превосходный рефери, но у него был лучший обзор. А затем система VAR забыла правила. Чисто по-человечески я не хочу, чтобы игроков "Эвертона" наказали, но все мы согласны, что ты должен иметь дело с последствиями, если поступил неправильно".



"Прямо сейчас только двое людей страдают от последствий, и это Виргил с Тиаго", — цитирует Клоппа Sky Sports.