Вейналдум: "Пикфорд поступил абсолютно глупо"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум раскритиковал голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда за нанесенную Виргилу Ван Дейку травму.

Врезавшись в Ван Дейка в самом начале мерсисайдского дерби в минувшую субботу, Пикфорд нанес оппоненту травму крестообразных связок колена. В результате Виргил ложится на операцию и рискует уже не сыграть в этом сезоне.



Вейналдум называет поступок Пикфорда "глупым" и печалится, что такая грубость осталась безнаказанной. Партнер Ван Дейка по сборной Голландии вообще считает, что "ириски" всегда играют грязно против "Ливерпуля".



"Мы по-прежнему опустошены, и я думаю, случившееся нельзя назвать чем-то нормальным. Это было очень тяжело для нас. Каждый до сих пор пребывает в плохом настроении. Мы с игроками разговаривали после субботы, и никто не спал из-за того, что произошло с Виргилом и как это произошло. С этим тяжело смириться, тяжело всей команде".



"Мы расстроены. На мой взгляд, Пикфорд поступил абсолютно глупо. Убежден, он не хотел нанести Виргилу такого рода травму, но он так пошел в стык, словно ему наплевать на последствия".



"Мы много раз играли против "Эвертона", и мне кажется, они переходят рамку дозволенного в матчах с нами. Мы знаем, что это дерби, и каждый хочет победить, поэтому порой эмоции слегка захлестывают. Дело не только в этом одном стыке — мы также можем вспомнить фол Ришарлисона на Тиаго, это тоже было грязно. Именно это беспокоит больше всего меня и других игроков".



"Несчастные случаи происходят в футболе. Ты можешь неудачно вступить в единоборство и травмировать кого-нибудь, но они ведут себя совершенно недопустимо. Еще сложнее, что их не наказывают за это. Здесь Пикфорд не был наказан, несмотря на просмотр видео", — цитирует Вейналдума The Guardian.