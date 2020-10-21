Сульшер похвалил Туанзебе за "безупречную игру"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выделил своего защитника Акселя Туанзебе после победы 1:2 над ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Оставив Харри Магуайра и Эрика Байи дома, а Фила Джонса не включив в заявку на Лигу Чемпионов, Сульшер был практически вынужден довериться Туанзебе в матче на "Парк де Пренс" во вторник вечером.



Для Акселя этот матч стал первым с декабря, однако 22-летний англичанин справился блестяще и помог "красным дьяволам" одержать неожиданную победу в Париже, как и в марте 2019.



"Аксель справился великолепно. Он отсутствовал 10 месяцев, поэтому выйти и сыграть таким образом против Неймара и Мбаппе... Он почти удивил даже нас".



"Он потрясающий защитник, великолепный лидер. Мы много лет знаем, что он будет игроком топ-уровня для нас. Было невероятно увидеть такой матч в его исполнении. Абсолютно безупречно".



"Это другое ощущение, нежели когда мы побеждали здесь в предыдущий раз. Это только начало групповой стадии, но мы победили великолепную команду".



"В предыдущий раз то была стадия плей-офф, и мы испытали эйфорию. Сейчас же была практически стерильная обстановка в отсутствие фанатов, но это все равно прекрасная и заслуженная победа".



"Когда приезжаешь к команде, за которую выступают игроки вроде Неймара и Мбаппе, тебе нужно хорошо обороняться, а твоему голкиперу — совершать сейвы".



"Мы знаем, что нам нужно набрать 10 очков, чтобы пройти дальше, так что матч на следующей неделе будет очень важен. Впереди у нас так много матчей", — цитирует Сульшера talkSPORT.