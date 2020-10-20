"Юнайтед" вырвал победу против ПСЖ

Маркус Рэшфорд Как и два года назад, "Манчестер Юнайтед" шокировал ПСЖ, вырвав победу на "Парк де Пренс" в самой концовке со счетом 1:2.

Относительно победы 1:4 над "Ньюкаслом" в старте у "красных дьяволов" появились дебютант Алекс Теллес, Аксель Туанзебе и Антони Мартиаль, заменив Люка Шоу, Харри Магуайра и Даниэля Джеймса.

Первое слово в матче могли сказать гости. Осечка защитника позволила Бруну Фернандешу доставить мяч в штрафную на Маркуса Рэшфорда, но тот такого подарка не ожидал и снаряд принял неудачно.

На 12-й минуте Анхель Ди Мария дальним выстрелом проверил на бдительность бывшего одноклубника Давида Де Хеа. Был назначен угловой, после розыгрыша которого голкипер "Юнайтед" совершил еще одно спасение, отразив удар Левена Курзава в упор.

ПСЖ завладел мячом и подверг своего соперника определенному давлению, но на 20-й минуте "дьяволы" добрались до чужой штрафной, где Мартиаль нарвался на фол Абду Диалло. Фернандеш не смог пробить Кейлора Наваса, однако голкипер парижан слишком рано покинул линию ворот, и со второй попытки Бруну все-таки реализовал пенальти — 0:1.

Гол придал гостям уверенности, и в остатке тайма они почти ничего не позволили сопернику. Если Де Хеа и вступал в игру, то это были рутинные действия. "Юнайтед" не только хорошо оборонялся, но и однажды очень опасно разыграл угловой.

Второй тайм начался с отличного сейва Де Хеа после удара Килиана Мбаппе. Хозяева резко добавили после перерыва и уже на 55-й минуте сравняли счет. Неймар подал угловой, а Мартиаль головой отправил мяч в собственные ворота — 1:1.

ПСЖ продолжил оказывать давление, но "дьяволы" стойко держались. Особенно хорошо оборонялся Аарон Ван-Биссака, раз за разом стелившийся в подкате.

Гости отвечали редкими выпадами, но как раз один из таких выпадов увенчался голом. На 87-й минуте Рэшфорд легко разобрался с опекуном и пробил с линии штрафной площади — 1:2.

Несмотря на грозные имена в составе, ПСЖ оказался не в форме и не смог расшатать насыщенную оборону "Юнайтед". Де Хеа даже не пришлось творить чудес.

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:2 (0:1)

Голы: Мартиаль 55 (авт) — Фернандеш 23 (пен), Рэшфорд 87.

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба 79), Диалло, Кимпембе, Курзава (Баккер 86), Эррера (Рафинья 79), Перейра, Гейе (Кин 45), Ди Мария (Сарабия 86), Мбаппе, Неймар.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Туанзебе, Линделеф, Шоу, Теллес (Погба 67), Фред, Мактоминей, Фернандеш (Ван де Бек 88), Рэшфорд, Мартиаль (Джейс 88).

Предупреждения: Неймар, Кин, Перейра — Мактоминей, Туанзебе.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2020 23:55

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 21.10.2020 00:47 # anabanana94
    Хоть Тоттенхэм покажет достойный футбол, пускай и в ЛЕ, на сегодняшних инвалидов смотреть противно даже.

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  2. mancityman 21.10.2020 00:45 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  3. mikkiynwa 21.10.2020 00:45 # mikkiynwa
    Марина отсососвкая гениальная женщина.
    Красиво бабки Абрамовича на шлак тратит.

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  4. lexa-arsenal 21.10.2020 00:42 # lexa-arsenal
    Пизда Марине скорее всего, 270 лимонов на ветер + кепа, вот и попросили чеха выручить, скоро мухтар по полю будет бегать

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  5. lexa-arsenal 21.10.2020 00:37 # lexa-arsenal
    Чех добротный кипер, топаря челси подписал за бесплатно.

    (ответить)

  6. mufc1994 21.10.2020 00:31 # mufc1994
    21.10.2020 00:07 #
    thegodfather

    Лэмпарду пора задуматься, а его ли это... быть тренером топ клуба.
    Его решения, выбор состава, тактика из матча в матч говнище полное.


    Источник: http://fapl.ru/posts/81684/#reply

    Ждём дуэль безписи и гритки по поводу пса и чолси

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  7. lexa-arsenal 21.10.2020 00:31 # lexa-arsenal
    Ты дебил? Не знаешь что было в Мае 2005 года?

    Источник: http://fapl.ru/posts/81683/?c=1



    Аххххахахахаха

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  8. vyrentz 21.10.2020 00:30 # vyrentz
    Решфорд со 100500-ой попытки забил, невероятно, топер, просто Роналду!

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  9. januzaj00 21.10.2020 00:29 # januzaj00
    Банан пиздуй отсюда, в четверг вернёшься

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  10. mikkiynwa 21.10.2020 00:28 # mikkiynwa
    ЧЕЛСИ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ГРУППЕ ПХААХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХААХХАХАХАХАХАХЭАХААХ

    (ответить)

  11. funkyfresh 21.10.2020 00:28 # funkyfresh
    Местные болелы Челси, что вы с фанами Ливерпуля сделали?) Зашёл почитать комменты в тему с МЮ, а тут одни Ливерпульцы про Челси пишут))

    Источник: http://fapl.ru/posts/81683/

    (ответить)

  12. mufc1994 21.10.2020 00:26 # mufc1994
    Азербот анаxуяна пытается про свой петунхэм тут расписаться, правда в том, что всем пох на этих ноунеймов из ле))

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  13. superperez101 21.10.2020 00:25 # superperez101
    мю чемпик

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  14. grummer 21.10.2020 00:24 # grummer
    поздравляю скам с новым контрактом сульшера

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  15. master-fakaster 21.10.2020 00:21 # master-fakaster
    Разобрались со своими парижскими сучками. Теперь на очереди - лондонские

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  16. skydreams 21.10.2020 00:21 # skydreams
    Местные болелы Челси, что вы с фанами Ливерпуля сделали?) Зашёл почитать комменты в тему с МЮ, а тут одни Ливерпульцы про Челси пишут))

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  17. anabanana94 21.10.2020 00:20 # anabanana94
    Там выше умник за стату начал говорить, я тут на секундочку тоже напомню:

    Лучший бомбардир АПЛ - СОН, Льюин делят первое песнь с 7 голами и на 4 Кейн - 5 мячей
    Лучший ассистент премьер лиги - ХАРРИ КЕЙН голевых передач!

    Ну что безвизик, за стату разговор пошел, чем ответишь или хуй во рту твоем ты предпочитаешь больше?

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  18. mikkiynwa 21.10.2020 00:18 # mikkiynwa
    Почему - то кажется, что Челси потеряет очки в матче с МЮ.

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  19. goal 21.10.2020 00:16 # goal
    Ты дебил? Не знаешь что было в Мае 2005 года?

    (ответить)

  20. scouser2005 21.10.2020 00:15 # scouser2005
    Хуета, а не матч.

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