"Юнайтед" вырвал победу против ПСЖ

Как и два года назад, "Манчестер Юнайтед" шокировал ПСЖ, вырвав победу на "Парк де Пренс" в самой концовке со счетом 1:2.

Относительно победы 1:4 над "Ньюкаслом" в старте у "красных дьяволов" появились дебютант Алекс Теллес, Аксель Туанзебе и Антони Мартиаль, заменив Люка Шоу, Харри Магуайра и Даниэля Джеймса.



Первое слово в матче могли сказать гости. Осечка защитника позволила Бруну Фернандешу доставить мяч в штрафную на Маркуса Рэшфорда, но тот такого подарка не ожидал и снаряд принял неудачно.



На 12-й минуте Анхель Ди Мария дальним выстрелом проверил на бдительность бывшего одноклубника Давида Де Хеа. Был назначен угловой, после розыгрыша которого голкипер "Юнайтед" совершил еще одно спасение, отразив удар Левена Курзава в упор.



ПСЖ завладел мячом и подверг своего соперника определенному давлению, но на 20-й минуте "дьяволы" добрались до чужой штрафной, где Мартиаль нарвался на фол Абду Диалло. Фернандеш не смог пробить Кейлора Наваса, однако голкипер парижан слишком рано покинул линию ворот, и со второй попытки Бруну все-таки реализовал пенальти — 0:1.



Гол придал гостям уверенности, и в остатке тайма они почти ничего не позволили сопернику. Если Де Хеа и вступал в игру, то это были рутинные действия. "Юнайтед" не только хорошо оборонялся, но и однажды очень опасно разыграл угловой.



Второй тайм начался с отличного сейва Де Хеа после удара Килиана Мбаппе. Хозяева резко добавили после перерыва и уже на 55-й минуте сравняли счет. Неймар подал угловой, а Мартиаль головой отправил мяч в собственные ворота — 1:1.



ПСЖ продолжил оказывать давление, но "дьяволы" стойко держались. Особенно хорошо оборонялся Аарон Ван-Биссака, раз за разом стелившийся в подкате.



Гости отвечали редкими выпадами, но как раз один из таких выпадов увенчался голом. На 87-й минуте Рэшфорд легко разобрался с опекуном и пробил с линии штрафной площади — 1:2.



Несмотря на грозные имена в составе, ПСЖ оказался не в форме и не смог расшатать насыщенную оборону "Юнайтед". Де Хеа даже не пришлось творить чудес.



ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:2 (0:1)



Голы: Мартиаль 55 (авт) — Фернандеш 23 (пен), Рэшфорд 87.



ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба 79), Диалло, Кимпембе, Курзава (Баккер 86), Эррера (Рафинья 79), Перейра, Гейе (Кин 45), Ди Мария (Сарабия 86), Мбаппе, Неймар.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Туанзебе, Линделеф, Шоу, Теллес (Погба 67), Фред, Мактоминей, Фернандеш (Ван де Бек 88), Рэшфорд, Мартиаль (Джейс 88).



Предупреждения: Неймар, Кин, Перейра — Мактоминей, Туанзебе.