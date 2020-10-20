"Юнайтед" вырвал победу против ПСЖ
Как и два года назад, "Манчестер Юнайтед" шокировал ПСЖ, вырвав победу на "Парк де Пренс" в самой концовке со счетом 1:2.
Относительно победы 1:4 над "Ньюкаслом" в старте у "красных дьяволов" появились дебютант Алекс Теллес, Аксель Туанзебе и Антони Мартиаль, заменив Люка Шоу, Харри Магуайра и Даниэля Джеймса.
Первое слово в матче могли сказать гости. Осечка защитника позволила Бруну Фернандешу доставить мяч в штрафную на Маркуса Рэшфорда, но тот такого подарка не ожидал и снаряд принял неудачно.
На 12-й минуте Анхель Ди Мария дальним выстрелом проверил на бдительность бывшего одноклубника Давида Де Хеа. Был назначен угловой, после розыгрыша которого голкипер "Юнайтед" совершил еще одно спасение, отразив удар Левена Курзава в упор.
ПСЖ завладел мячом и подверг своего соперника определенному давлению, но на 20-й минуте "дьяволы" добрались до чужой штрафной, где Мартиаль нарвался на фол Абду Диалло. Фернандеш не смог пробить Кейлора Наваса, однако голкипер парижан слишком рано покинул линию ворот, и со второй попытки Бруну все-таки реализовал пенальти — 0:1.
Гол придал гостям уверенности, и в остатке тайма они почти ничего не позволили сопернику. Если Де Хеа и вступал в игру, то это были рутинные действия. "Юнайтед" не только хорошо оборонялся, но и однажды очень опасно разыграл угловой.
Второй тайм начался с отличного сейва Де Хеа после удара Килиана Мбаппе. Хозяева резко добавили после перерыва и уже на 55-й минуте сравняли счет. Неймар подал угловой, а Мартиаль головой отправил мяч в собственные ворота — 1:1.
ПСЖ продолжил оказывать давление, но "дьяволы" стойко держались. Особенно хорошо оборонялся Аарон Ван-Биссака, раз за разом стелившийся в подкате.
Гости отвечали редкими выпадами, но как раз один из таких выпадов увенчался голом. На 87-й минуте Рэшфорд легко разобрался с опекуном и пробил с линии штрафной площади — 1:2.
Несмотря на грозные имена в составе, ПСЖ оказался не в форме и не смог расшатать насыщенную оборону "Юнайтед". Де Хеа даже не пришлось творить чудес.
ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:2 (0:1)
Голы: Мартиаль 55 (авт) — Фернандеш 23 (пен), Рэшфорд 87.
ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба 79), Диалло, Кимпембе, Курзава (Баккер 86), Эррера (Рафинья 79), Перейра, Гейе (Кин 45), Ди Мария (Сарабия 86), Мбаппе, Неймар.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Туанзебе, Линделеф, Шоу, Теллес (Погба 67), Фред, Мактоминей, Фернандеш (Ван де Бек 88), Рэшфорд, Мартиаль (Джейс 88).
Предупреждения: Неймар, Кин, Перейра — Мактоминей, Туанзебе.
20.10.2020 23:55
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Последние комментарии:
Хоть Тоттенхэм покажет достойный футбол, пускай и в ЛЕ, на сегодняшних инвалидов смотреть противно даже.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Марина отсососвкая гениальная женщина.
Красиво бабки Абрамовича на шлак тратит.
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Пизда Марине скорее всего, 270 лимонов на ветер + кепа, вот и попросили чеха выручить, скоро мухтар по полю будет бегать
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Чех добротный кипер, топаря челси подписал за бесплатно.
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21.10.2020 00:07 #
thegodfather
Лэмпарду пора задуматься, а его ли это... быть тренером топ клуба.
Его решения, выбор состава, тактика из матча в матч говнище полное.
Источник: http://fapl.ru/posts/81684/#reply
Ждём дуэль безписи и гритки по поводу пса и чолси
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Ты дебил? Не знаешь что было в Мае 2005 года?
Источник: http://fapl.ru/posts/81683/?c=1
Аххххахахахаха
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Решфорд со 100500-ой попытки забил, невероятно, топер, просто Роналду!
(ответить)
Банан пиздуй отсюда, в четверг вернёшься
(ответить)
ЧЕЛСИ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В ГРУППЕ ПХААХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХААХХАХАХАХАХАХЭАХААХ
(ответить)
Местные болелы Челси, что вы с фанами Ливерпуля сделали?) Зашёл почитать комменты в тему с МЮ, а тут одни Ливерпульцы про Челси пишут))
Источник: http://fapl.ru/posts/81683/
(ответить)
Азербот анаxуяна пытается про свой петунхэм тут расписаться, правда в том, что всем пох на этих ноунеймов из ле))
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мю чемпик
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поздравляю скам с новым контрактом сульшера
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Разобрались со своими парижскими сучками. Теперь на очереди - лондонские
(ответить)
Местные болелы Челси, что вы с фанами Ливерпуля сделали?) Зашёл почитать комменты в тему с МЮ, а тут одни Ливерпульцы про Челси пишут))
(ответить)
Там выше умник за стату начал говорить, я тут на секундочку тоже напомню:
Лучший бомбардир АПЛ - СОН, Льюин делят первое песнь с 7 голами и на 4 Кейн - 5 мячей
Лучший ассистент премьер лиги - ХАРРИ КЕЙН голевых передач!
Ну что безвизик, за стату разговор пошел, чем ответишь или хуй во рту твоем ты предпочитаешь больше?
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Почему - то кажется, что Челси потеряет очки в матче с МЮ.
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Ты дебил? Не знаешь что было в Мае 2005 года?
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Хуета, а не матч.
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