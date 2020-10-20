"Ливерпуль" подтвердил потерю Матипа и Тиаго

"Ливерпуль" подтвердил потерю защитника Жоэля Матипа и полузащитника Тиаго Алькантары на матч Лиги Чемпионов против "Аякса" в среду вечером.

Помимо Виргила Ван Дейка, повредившего крестообразные связки в столкновении с Джорданом Пикфордом, от игрока "Эвертона" в минувшую субботу пострадал и Алькантара.



Тиаго досталось по ноге ниже колена от Ришарлисона, который за свой грубый прыжок шипами вперед был изгнан с поля "Гудисон Парк".



Что касается едва вернувшегося после травмы задней поверхности бедра Матипа, то он сыграл все 90 минут против "ирисок", но после матча пожаловался на дискомфорт и в результате в Амстердам не прилетел.



"Мы взяли сюда многих игроков, но некоторые отсутствуют, и Жоэль один из них. Учитывая его предыдущие проблемы, его выход здесь в старте с самого начала был маловероятен после 90 минут против "Эвертона". Мы оставили его дома, но есть хорошие шансы, что на выходных он снова сыграет".



"Тиаго здесь нет, и каждый это знает, потому что все видели, как мы отправлялись в дорогу. Я не знаю, сколько времени это потребует. Как я уже сказал, в минувший уикенд пострадали двое наших игроков — Тиаго и Виргил. Жоэль тоже, но по другим причинам".



"Но, если честно, мне нравится наш выбор игроков здесь. Возможно, нравится мне одному! Мне нравится, и я думаю, мы должны попытаться победить в матче", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".