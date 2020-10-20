Озил не попал в заявку "Арсенала" на Премьер-Лигу

Как и ожидалось, "Арсенал" оставил полузащитника Месута Озила вне своей заявки на Премьер-Лигу.

После назначения Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" в декабре 2019 и до остановки сезона в марте Озил принял участие в каждом матче "канониров" в рамках Премьер-Лиги.



Когда в июне футбол вернулся, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Месут больше не сыграл ни минуты за "канониров".



Недавно 31-летний немец был оставлен вне заявки "Арсенала" на Лигу Европы, а сегодня, как и предполагала пресса, был лишен возможности выступать в Премьер-Лиге.



Также не нашлось места в заявке "Арсенала" для защитника Сократиса Папастатопулоса. Вместе с Озилом они смогут получать практику только в команде U-23 до наступления января.