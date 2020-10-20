"Челси" заявил Чеха на Премьер-Лигу

Технический советник "Челси" Петр Чех неожиданно был заявлен клубом на сезон Премьер-Лиги 2020/21.

Напомним, Чех завершил игровую карьеру в мае 2019 поражением в составе "Арсенала" от "Челси" в финале Лиги Европы.



Повесив перчатки на гвоздь, Петр вернулся к "синим" на роль технического советника. 38-летний чех взял на себя часть обязанностей директора Марины Грановской и, например, участвует в переговорах с потенциальными новичками.



Недавно главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что Чех стал работать с вратарями команды на тренировках.



А сегодня Чех, не имея контракта игрока, был назван в заявке "Челси" на Премьер-Лигу, вместе с Кепой Аррисабалагой, Эдуаром Менди и Вилли Кабальеро.



Такого рода событие может говорить о неуверенности Лэмпарда в трех имеющихся голкиперах, а также о том, что Фрэнк видит в Петре экстренную меру на случай вратарского кризиса.