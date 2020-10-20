"Челси" заявил Чеха на Премьер-Лигу

Петр Чех и Кепа Аррисабалага Технический советник "Челси" Петр Чех неожиданно был заявлен клубом на сезон Премьер-Лиги 2020/21.

Напомним, Чех завершил игровую карьеру в мае 2019 поражением в составе "Арсенала" от "Челси" в финале Лиги Европы.

Повесив перчатки на гвоздь, Петр вернулся к "синим" на роль технического советника. 38-летний чех взял на себя часть обязанностей директора Марины Грановской и, например, участвует в переговорах с потенциальными новичками.

Недавно главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что Чех стал работать с вратарями команды на тренировках.

А сегодня Чех, не имея контракта игрока, был назван в заявке "Челси" на Премьер-Лигу, вместе с Кепой Аррисабалагой, Эдуаром Менди и Вилли Кабальеро.

Такого рода событие может говорить о неуверенности Лэмпарда в трех имеющихся голкиперах, а также о том, что Фрэнк видит в Петре экстренную меру на случай вратарского кризиса.


Метки Премьер-Лига, Челси, Чех

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2020 21:15

Количество просмотров Просмотров: 1527

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 20.10.2020 21:50 # kukuruzzo
    Ближним угол унитазником Терри прикрыть и можно брать автобусом ЛЧ. И в рот.

    (ответить)

  2. kos9k 20.10.2020 21:49 # kos9k
    Вухахахаха

    (ответить)

  3. lfc-krr 20.10.2020 21:48 # lfc-krr
    Зимой, видимо, подпишут Лампарда, на место Хавертса

    (ответить)

  4. yamateh 20.10.2020 21:43 # yamateh
    Лучше всех имеющихся киперов даже в такой форме лооооол

    (ответить)

  5. chelsiukpro 20.10.2020 21:30 # chelsiukpro
    Ебать капать... что происходит куйпоими....

    (ответить)

  6. mugabe 20.10.2020 21:27 # mugabe
    Мельхиота с Бабаяро ещё заявите, немощи)))) лал

    (ответить)

  7. sellman 20.10.2020 21:27 # sellman
    Kepa RIP

    (ответить)

  8. unclearness 20.10.2020 21:21 # unclearness
    lol))

    (ответить)

  9. lahmatyj 20.10.2020 21:19 # lahmatyj
    Понабрали хуиты, а тащить опять танкисту этих немощей.

    (ответить)

  10. rap-woiska 20.10.2020 21:18 # rap-woiska
    АХХАХАХААААААААААААААААААХААХАХ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: