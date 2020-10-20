"Челси" заявил Чеха на Премьер-Лигу
Технический советник "Челси" Петр Чех неожиданно был заявлен клубом на сезон Премьер-Лиги 2020/21.
Напомним, Чех завершил игровую карьеру в мае 2019 поражением в составе "Арсенала" от "Челси" в финале Лиги Европы.
Повесив перчатки на гвоздь, Петр вернулся к "синим" на роль технического советника. 38-летний чех взял на себя часть обязанностей директора Марины Грановской и, например, участвует в переговорах с потенциальными новичками.
Недавно главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что Чех стал работать с вратарями команды на тренировках.
А сегодня Чех, не имея контракта игрока, был назван в заявке "Челси" на Премьер-Лигу, вместе с Кепой Аррисабалагой, Эдуаром Менди и Вилли Кабальеро.
Такого рода событие может говорить о неуверенности Лэмпарда в трех имеющихся голкиперах, а также о том, что Фрэнк видит в Петре экстренную меру на случай вратарского кризиса.
20.10.2020 21:15
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Ближним угол унитазником Терри прикрыть и можно брать автобусом ЛЧ. И в рот.
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Вухахахаха
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Зимой, видимо, подпишут Лампарда, на место Хавертса
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Лучше всех имеющихся киперов даже в такой форме лооооол
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Ебать капать... что происходит куйпоими....
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Мельхиота с Бабаяро ещё заявите, немощи)))) лал
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Kepa RIP
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lol))
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Понабрали хуиты, а тащить опять танкисту этих немощей.
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АХХАХАХААААААААААААААААААХААХАХ
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