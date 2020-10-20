"Лидс" потерял Филлипса на срок до полутора месяцев

Калвин Филлипс Полузащитник "Лидса" и сборной Англии Калвин Филлипс пропустит до полутора месяцев с травмой плеча.

24-летний Филлипс был одним из лучших игроков команды Марсело Бьелсы на старте нового сезона Премьер-Лиги, своей игрой два раза подряд заслужив вызов в сборную Англии.

Калвин выходил в стартовом составе на все пять первых матчей "Лидса" в Премьер-Лиге, но теперь молодой полузащитник отправляется в лазарет, сообщает BBC.

Филлипс повредил свое плечо во время проигранного "белыми" матча против "Вулверхэмптона" в минувший понедельник (0:1). Калвин избежал операции, но в строй вернется только к началу зимы.


Метки Лидс, травмы, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2020 21:00

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  1. chelsiukpro 20.10.2020 21:14 # chelsiukpro
    Загонял паренков Бьелса... так скоро пол состава вылетит из обоимы!

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  2. mugabe 20.10.2020 21:04 # mugabe
    Вот так неудача( Здоровья

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