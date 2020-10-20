"Лидс" потерял Филлипса на срок до полутора месяцев

Полузащитник "Лидса" и сборной Англии Калвин Филлипс пропустит до полутора месяцев с травмой плеча.

24-летний Филлипс был одним из лучших игроков команды Марсело Бьелсы на старте нового сезона Премьер-Лиги, своей игрой два раза подряд заслужив вызов в сборную Англии.



Калвин выходил в стартовом составе на все пять первых матчей "Лидса" в Премьер-Лиге, но теперь молодой полузащитник отправляется в лазарет, сообщает BBC.



Филлипс повредил свое плечо во время проигранного "белыми" матча против "Вулверхэмптона" в минувший понедельник (0:1). Калвин избежал операции, но в строй вернется только к началу зимы.