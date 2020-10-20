"Лидс" потерял Филлипса на срок до полутора месяцев
Полузащитник "Лидса" и сборной Англии Калвин Филлипс пропустит до полутора месяцев с травмой плеча.
24-летний Филлипс был одним из лучших игроков команды Марсело Бьелсы на старте нового сезона Премьер-Лиги, своей игрой два раза подряд заслужив вызов в сборную Англии.
Калвин выходил в стартовом составе на все пять первых матчей "Лидса" в Премьер-Лиге, но теперь молодой полузащитник отправляется в лазарет, сообщает BBC.
Филлипс повредил свое плечо во время проигранного "белыми" матча против "Вулверхэмптона" в минувший понедельник (0:1). Калвин избежал операции, но в строй вернется только к началу зимы.
20.10.2020 21:00
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Загонял паренков Бьелса... так скоро пол состава вылетит из обоимы!
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Вот так неудача( Здоровья
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