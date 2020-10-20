"Юнайтед" определился с заявкой на Премьер-Лигу

"Манчестер Юнайтед" определился со своей заявкой на сезон Премьер-Лиги 2020/21, оставив ряд игроков вне своего списка из 25 имен.

Так в заявке "Юнайтед" не нашлось места для защитника Фила Джонса и голкипера Серхио Ромеро, которые не смогли подыскать себе новые клубы в летнее трансферное окно.



Джонс не сыграл ни минуты в этой кампании, а за весь прошлый сезон принял участие только в двух матчах Премьер-Лиги, но это не помешало ему получить новый долгосрочный контракт в феврале 2019.



Что касается Ромеро, то он попросту оказался лишним из-за возвращения в "Юнайтед" Дина Хендерсона. Помимо молодого англичанина, "красные дьяволы" заявили на Премьер-Лигу Давида Де Хеа и Ли Гранта из числа вратарей.



Некоторым сюрпризом стало присутствие в заявке "Юнайтед" защитника Маркоса Рохо, который не играет за клуб уже почти 12 месяцев, а в январе уходил в аренду в "Эстудиантес".