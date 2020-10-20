Гвардиола винит себя за вылет "Сити" из Лиги Чемпионов в прошлом сезоне
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что чувствовал себя ответственным за вылет из Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
"Сити" считался одним из главных, если не главным, фаворитов мини-турнира в Лиссабоне, но неожиданно уступил "Лиону" в четвертьфинале.
Гвардиола очень тяжело переживал тот вылет, однако сейчас собрался с мыслями и готов предпринять новую попытку привести "горожан" к успеху на европейской арене.
"То был тяжелый момент. Я ощущал себя таким ответственным за чувства клуба и игроков. Я не смог привести клуб к желаемой цели, и я ощущал ответственность за то".
"Но, пересмотрев матчи, мы должны были принять, что оказались недостаточно хороши. Мы играли не так уж плохо — у нас были очень хорошие моменты, но порой мы совершали ошибки, которые в этом соревновании непозволительны".
"Я всегда чувствовал, что мы близки. Нам не хватает совсем чуть-чуть, но нужно восполнить это недостающее".
"Теперь это в прошлом. У нас есть новая возможность, и мы снова начнем с нуля", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
20.10.2020 18:00
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