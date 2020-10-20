"Ливерпуль" и МЮ ведут переговоры о создании Европейской Премьер-Лиги

Мохамед Салах и Харри Магуайр "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" при поддержке ФИФА ведут переговоры о создании нового соревнования, которое будет именоваться Европейская Премьер-Лига.

Напомним, лишь на прошлой неделе клубы Премьер-Лиги зарубили на корню инициативу "Ливерпуля" и "Юнайтед" по реформированию английского футбола.

Однако этим реформаторская активность двух английских грандов не ограничивается. По информации Sky Sports, "Ливерпуль" и "Юнайтед" находятся среди клубов, которые собираются кардинально изменить пейзаж европейского футбола.

Более дюжины клубов из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании ведут переговоры о том, чтобы стать основателями нового соревнования под эгидой ФИФА, уже заручившись финансовыми гарантиями на сумму в 6 миллиардов долларов (4.6 млрд. фунтов) от банка JP Morgan.

Этот турнир может быть запущен уже в 2022 году, а участие в нем примут 16 или 18 команд. Таким образом, расписание каждой команды пополнится минимум 30 матчами за сезон, и это не считая стадии плей-офф, хотя точный формат пока не утвержден.

Все участники Европейской Премьер-Лиги продолжат выступать в своих национальных чемпионатах, а вот от участия в турнирах УЕФА (Лига Чемпионов и Лига Европы) им придется отказаться.

При этом УЕФА даже не участвует в процессе переговоров о создании нового соревнования и теоретически может попытаться его заблокировать с помощью юридических процедур.

Принять участие в Европейской Премьер-Лиге смогут до пяти английских клубов, и пока неясно, кто из "большой шестерки" окажется лишним.

Каждый из участников Европейской Премьер-Лиги сможет заработать сотни миллионов фунтов за сезон, но наибольшая доля будет положена "Юнайтед" и "Реалу".


Метки Европейская Премьер-Лига, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, УЕФА, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 2109

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 20.10.2020 18:35 # brown-ale
    Что-то зазнались эти клубы. Одни выиграли картонный кубок впервые за 30 лет, вторые после Сафа вообще скатились в середняки.

    (ответить)

  2. bezviz 20.10.2020 18:17 # bezviz
    лч уйдет на 2 план, ее будут выигрывать вякие севильи, шахтеры, марсели, в ле ваще будут одни лудогорцы и шерифы загребские с комнадами из 10+ мест апл, а в ЕПЛ будут одни гранды без говняка лишнего, не нужно будет летать в краснодар, больше топ вывесок и больше денег, это создаст еще большее превосходство над наступающими на пятки середняками апл, мне нравится эта идея, в Англии КАЛ точно надо убирать и е6аную лигу наций

    (ответить)

  3. fanat-united 20.10.2020 18:11 # fanat-united
    Каждый из участников Европейской Премьер-Лиги сможет заработать сотни миллионов фунтов за сезон, но наибольшая доля будет положена "Юнайтед" и "Реалу".

    Истинные короли футбола

    (ответить)

  4. aliluya-nn 20.10.2020 18:06 # aliluya-nn
    Клопп: игроки слишком устают, необходимо 5 замен в матче
    Ливерпуль: давайте вместо 10 европейских матчей сделаем 30-40

    Американцы не знают как еще заработать на клубах ..но не понятно как они планируют совмещать такое количество матчей с национальными чемпионатами, кубками и играми сборных

    (ответить)

  5. liverfun 20.10.2020 17:43 # liverfun
    ну учитывая, что уефа давно занимается хуетой, нагло эксплуатируя клубы и фактически ничего не делая, зарабатывает за счет них, то эта новая идея кажется резонной.
    уефа - это настоящие паразиты, придумывающие способы максимальной выкачки денег путем создания новых никому ненужных турниров и расширения имеющихся

    (ответить)

  6. role-playin 20.10.2020 17:33 # role-playin
    Выкинуть это американское говно из апл и все. Два картонных чемпика с ротаторами у руля, апл ничего не потеряет, только коррупции станет намного меньше.

    (ответить)

  7. geniusss 20.10.2020 17:31 # geniusss
    Ну и дибилы эти манки-макаки и гейпульцы, как же они будут теперь выёбываться своими лч?

    (ответить)

  8. mugabe 20.10.2020 17:29 # mugabe
    Жадные ублюдочные структуры эти семьдвапуки и маню. ФА нужно проявить волю и опустить зарвавшихся хуесосов в конференцию без права повышения.

    (ответить)

  9. mikkiynwa 20.10.2020 17:11 # mikkiynwa
    Членсы как лохи, их мнение даже никто не спрашивает, ор.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: