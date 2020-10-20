"Ливерпуль" и МЮ ведут переговоры о создании Европейской Премьер-Лиги
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" при поддержке ФИФА ведут переговоры о создании нового соревнования, которое будет именоваться Европейская Премьер-Лига.
Напомним, лишь на прошлой неделе клубы Премьер-Лиги зарубили на корню инициативу "Ливерпуля" и "Юнайтед" по реформированию английского футбола.
Однако этим реформаторская активность двух английских грандов не ограничивается. По информации Sky Sports, "Ливерпуль" и "Юнайтед" находятся среди клубов, которые собираются кардинально изменить пейзаж европейского футбола.
Более дюжины клубов из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании ведут переговоры о том, чтобы стать основателями нового соревнования под эгидой ФИФА, уже заручившись финансовыми гарантиями на сумму в 6 миллиардов долларов (4.6 млрд. фунтов) от банка JP Morgan.
Этот турнир может быть запущен уже в 2022 году, а участие в нем примут 16 или 18 команд. Таким образом, расписание каждой команды пополнится минимум 30 матчами за сезон, и это не считая стадии плей-офф, хотя точный формат пока не утвержден.
Все участники Европейской Премьер-Лиги продолжат выступать в своих национальных чемпионатах, а вот от участия в турнирах УЕФА (Лига Чемпионов и Лига Европы) им придется отказаться.
При этом УЕФА даже не участвует в процессе переговоров о создании нового соревнования и теоретически может попытаться его заблокировать с помощью юридических процедур.
Принять участие в Европейской Премьер-Лиге смогут до пяти английских клубов, и пока неясно, кто из "большой шестерки" окажется лишним.
Каждый из участников Европейской Премьер-Лиги сможет заработать сотни миллионов фунтов за сезон, но наибольшая доля будет положена "Юнайтед" и "Реалу".
20.10.2020 17:00
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Последние комментарии:
Что-то зазнались эти клубы. Одни выиграли картонный кубок впервые за 30 лет, вторые после Сафа вообще скатились в середняки.
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лч уйдет на 2 план, ее будут выигрывать вякие севильи, шахтеры, марсели, в ле ваще будут одни лудогорцы и шерифы загребские с комнадами из 10+ мест апл, а в ЕПЛ будут одни гранды без говняка лишнего, не нужно будет летать в краснодар, больше топ вывесок и больше денег, это создаст еще большее превосходство над наступающими на пятки середняками апл, мне нравится эта идея, в Англии КАЛ точно надо убирать и е6аную лигу наций
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Каждый из участников Европейской Премьер-Лиги сможет заработать сотни миллионов фунтов за сезон, но наибольшая доля будет положена "Юнайтед" и "Реалу".
Истинные короли футбола
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Клопп: игроки слишком устают, необходимо 5 замен в матче
Ливерпуль: давайте вместо 10 европейских матчей сделаем 30-40
Американцы не знают как еще заработать на клубах ..но не понятно как они планируют совмещать такое количество матчей с национальными чемпионатами, кубками и играми сборных
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ну учитывая, что уефа давно занимается хуетой, нагло эксплуатируя клубы и фактически ничего не делая, зарабатывает за счет них, то эта новая идея кажется резонной.
уефа - это настоящие паразиты, придумывающие способы максимальной выкачки денег путем создания новых никому ненужных турниров и расширения имеющихся
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Выкинуть это американское говно из апл и все. Два картонных чемпика с ротаторами у руля, апл ничего не потеряет, только коррупции станет намного меньше.
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Ну и дибилы эти манки-макаки и гейпульцы, как же они будут теперь выёбываться своими лч?
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Жадные ублюдочные структуры эти семьдвапуки и маню. ФА нужно проявить волю и опустить зарвавшихся хуесосов в конференцию без права повышения.
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Членсы как лохи, их мнение даже никто не спрашивает, ор.
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