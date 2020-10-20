"Ливерпуль" и МЮ ведут переговоры о создании Европейской Премьер-Лиги

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" при поддержке ФИФА ведут переговоры о создании нового соревнования, которое будет именоваться Европейская Премьер-Лига.

Напомним, лишь на прошлой неделе клубы Премьер-Лиги зарубили на корню инициативу "Ливерпуля" и "Юнайтед" по реформированию английского футбола.



Однако этим реформаторская активность двух английских грандов не ограничивается. По информации Sky Sports, "Ливерпуль" и "Юнайтед" находятся среди клубов, которые собираются кардинально изменить пейзаж европейского футбола.



Более дюжины клубов из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании ведут переговоры о том, чтобы стать основателями нового соревнования под эгидой ФИФА, уже заручившись финансовыми гарантиями на сумму в 6 миллиардов долларов (4.6 млрд. фунтов) от банка JP Morgan.



Этот турнир может быть запущен уже в 2022 году, а участие в нем примут 16 или 18 команд. Таким образом, расписание каждой команды пополнится минимум 30 матчами за сезон, и это не считая стадии плей-офф, хотя точный формат пока не утвержден.



Все участники Европейской Премьер-Лиги продолжат выступать в своих национальных чемпионатах, а вот от участия в турнирах УЕФА (Лига Чемпионов и Лига Европы) им придется отказаться.



При этом УЕФА даже не участвует в процессе переговоров о создании нового соревнования и теоретически может попытаться его заблокировать с помощью юридических процедур.



Принять участие в Европейской Премьер-Лиге смогут до пяти английских клубов, и пока неясно, кто из "большой шестерки" окажется лишним.



Каждый из участников Европейской Премьер-Лиги сможет заработать сотни миллионов фунтов за сезон, но наибольшая доля будет положена "Юнайтед" и "Реалу".