Полиция расследует угрозы и оскорбления в адрес Пикфорда и Ришарлисона

Мерсисайдская полиция расследует угрозы и оскорбления, которые поступили в адрес голкипера Джордана Пикфорда и нападающего Ришарлисона из "Эвертона" после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, 237-е мерсисайдское дерби, завершившееся вничью 2:2, было омрачено травмами звезд "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка и Тиаго Алькантары.



Первый повредил крестообразные связки колена в столкновении с Пикфордом, а против второго фол на красную карточку совершил Ришарлисон.



Зашкаливающее возмущение фанатов "Ливерпуля" насчет грубиянов из "Эвертона" выплеснулось в социальные сети — только в WhatsApp Ришарлисон получил более 10 тысяч сообщений в течение пяти минут после того, как нападающий ПСЖ Неймар случайно "засветил" номер своего партнера по сборной Бразилии во время прямой трансляции на Twitch.



Теперь сообщениями в адрес Пикфорда и Ришарлисона занимается местная полиция.



"Язык, использованный в присланных твитах, совершенно недопустим, и мы относимся к этому крайне серьезно. Детективы делают запросы по конкретным людям, которые опубликовали эти твиты, чтобы привлечь виновных к ответственности", — цитирует представителя полиции ESPN.