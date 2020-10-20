Полиция расследует угрозы и оскорбления в адрес Пикфорда и Ришарлисона

Ришарлисон и Тиаго Алькантара Мерсисайдская полиция расследует угрозы и оскорбления, которые поступили в адрес голкипера Джордана Пикфорда и нападающего Ришарлисона из "Эвертона" после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, 237-е мерсисайдское дерби, завершившееся вничью 2:2, было омрачено травмами звезд "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка и Тиаго Алькантары.

Первый повредил крестообразные связки колена в столкновении с Пикфордом, а против второго фол на красную карточку совершил Ришарлисон.

Зашкаливающее возмущение фанатов "Ливерпуля" насчет грубиянов из "Эвертона" выплеснулось в социальные сети — только в WhatsApp Ришарлисон получил более 10 тысяч сообщений в течение пяти минут после того, как нападающий ПСЖ Неймар случайно "засветил" номер своего партнера по сборной Бразилии во время прямой трансляции на Twitch.

Теперь сообщениями в адрес Пикфорда и Ришарлисона занимается местная полиция.

"Язык, использованный в присланных твитах, совершенно недопустим, и мы относимся к этому крайне серьезно. Детективы делают запросы по конкретным людям, которые опубликовали эти твиты, чтобы привлечь виновных к ответственности", — цитирует представителя полиции ESPN.


Метки Ливерпуль, Пикфорд, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 553

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. element-ekb 20.10.2020 16:38 # element-ekb
    Нехрен ставить хаты на чемпионство.

    (ответить)

  2. superperez101 20.10.2020 16:26 # superperez101
    ну в ответном матче на энфилде ришарлисону желательно не появляться
    а пикфорду молиться чтоб к тому времени зрителей еще не было

    (ответить)

  3. hachidlo 20.10.2020 16:24 # hachidlo
    Опять нытьё картонопульцев.

    (ответить)

  4. superperez101 20.10.2020 16:19 # superperez101
    ливерпуль город маленький
    очень маленький, так что может и прилететь ненароком
    не говоря уже о всяких владельцах кафе, заправочных и многочисленных точек услуг, где им будут не рады

    (ответить)

  5. scouser2005 20.10.2020 16:17 # scouser2005
    Вот пусть ходят да оглядываются, козлы..

    (ответить)

  6. tra-hall 20.10.2020 16:13 # tra-hall
    Бразилец уе6ал недобразильцу в дерби, хули помойки разнылись, забыли шавки картонавые, что такое футбольчик хороший.

    (ответить)

  7. mikkiynwa 20.10.2020 16:09 # mikkiynwa
    Ебал тупорылого Ришарлисона.

    Чистое олицетворение всего Эвертона.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: