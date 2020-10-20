Полиция расследует угрозы и оскорбления в адрес Пикфорда и Ришарлисона
Мерсисайдская полиция расследует угрозы и оскорбления, которые поступили в адрес голкипера Джордана Пикфорда и нападающего Ришарлисона из "Эвертона" после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Напомним, 237-е мерсисайдское дерби, завершившееся вничью 2:2, было омрачено травмами звезд "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка и Тиаго Алькантары.
Первый повредил крестообразные связки колена в столкновении с Пикфордом, а против второго фол на красную карточку совершил Ришарлисон.
Зашкаливающее возмущение фанатов "Ливерпуля" насчет грубиянов из "Эвертона" выплеснулось в социальные сети — только в WhatsApp Ришарлисон получил более 10 тысяч сообщений в течение пяти минут после того, как нападающий ПСЖ Неймар случайно "засветил" номер своего партнера по сборной Бразилии во время прямой трансляции на Twitch.
Теперь сообщениями в адрес Пикфорда и Ришарлисона занимается местная полиция.
"Язык, использованный в присланных твитах, совершенно недопустим, и мы относимся к этому крайне серьезно. Детективы делают запросы по конкретным людям, которые опубликовали эти твиты, чтобы привлечь виновных к ответственности", — цитирует представителя полиции ESPN.
20.10.2020 16:00
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Последние комментарии:
Нехрен ставить хаты на чемпионство.
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ну в ответном матче на энфилде ришарлисону желательно не появляться
а пикфорду молиться чтоб к тому времени зрителей еще не было
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Опять нытьё картонопульцев.
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ливерпуль город маленький
очень маленький, так что может и прилететь ненароком
не говоря уже о всяких владельцах кафе, заправочных и многочисленных точек услуг, где им будут не рады
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Вот пусть ходят да оглядываются, козлы..
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Бразилец уе6ал недобразильцу в дерби, хули помойки разнылись, забыли шавки картонавые, что такое футбольчик хороший.
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Ебал тупорылого Ришарлисона.
Чистое олицетворение всего Эвертона.
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