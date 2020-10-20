Анонс матча "Челси" — "Севилья"

В своем первом матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Челси" сразится дома с "Севильей".

Новый сезон Премьер-Лиги "Челси" начал, хромая на обе ноги в обороне. Команда Фрэнка Лэмпарда пропустила аж девять мячей в пяти первых матчах, в том числе сразу три от "Саутгемптона" в минувший уикенд (3:3).



"Когда ты слаб в обороне, иногда есть ощущение, что тебе нужно забивать по три-четыре гола в каждом матче", — говорил на пресс-конференции капитан "синих" Сесар Аспиликуэта.



"Севилья" попала в Лигу Чемпионов благодаря своей победе в Лиге Европы в прошлом сезоне. На пути к трофею испанцы устранили "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед".



- Это будет первая встреча "Челси" и "Севильи" на европейской арене.



- "Челси" выиграл только одну из девяти последних встреч с испанскими командами в Лиге Чемпионов (5 ничьих, 3 поражения) — 1:2 у "Атлетико" в сентябре 2017.



- "Севилья" выиграла все три последних матча против английских команд в еврокубках: у "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Чемпионов в марте 2018, у "Вулверхэмптона" в четвертьфинале Лиги Европы августе 2020 и снова у МЮ в полуфинале Лиги Европы в августе 2020.



- "Челси" проиграл оба последних матча в Лиге Чемпионов, но три поражения кряду еще не случались с "синими" в рамках еврокубков.



- "Севилья" одержала лишь одну победу в семи последних выездах в Англию в рамках еврокубков (3 ничьи, 3 поражения) — 1:2 на "Олд Траффорд" в марте 2018. Все семь этих матчей андалусийцы провели против семи различных команд.



- "Челси" проигрывал свой первый матч в Лиге Чемпионов только дважды в 16 предыдущих сезонах, когда участвовал в соревновании.



- Это шестое участие "Севильи" в Лиге Чемпионов, и в четырех предыдущих попытках испанской команде удавалось избежать поражения в первом туре группового этапа.



- Фрэнк Лэмпард станет всего лишь вторым после сэра Бобби Робсона англичанином, который как тренер поучаствовал в двух розыгрышах Лиги Чемпионов.



- Мунир Эль-Хаддади забивал или ассистировал в среднем каждые 74 минуты на протяжении триумфальной кампании "Севильи" в Лиге Европы в прошлом сезоне (5 голов, 1 передача).



- В своих 11 последних матчах в Лиге Чемпионов нападающий "Челси" Тимо Вернер поучаствовал в девяти голах (7 голов, 2 передачи).



В ворота "Челси" после травмы бедра, как ожидается, вернется Эдуар Менди, пропустивший ничью 3:3 с "Саутгемптоном". Тиаго Силва, который тоже не играл в субботу, оправился после переутомления. Маркос Алонсо дисквалифицирован.



Лига Чемпионов. Группа E. 1-й тур

"Челси" (Англия) — "Севилья" (Испания)

Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж". 22:00 Онлайн-трансляция