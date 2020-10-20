Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

Премьер-Лига крайне непредсказуема в новом сезоне, и очередной тур, 5-й по счету, не стал исключением. Давайте разберем сыгранные матчи.





"Ливерпуль" теряет очки и Ван Дейка



Мерсисайдское дерби вышло очень жестоким по отношению к чемпионам. Первого за 10 лет поражения "Ливерпуля" не случилось, но команду Юргена Клоппа также лишили победного гола, а еще— лучшего футболиста. Грубая игра со стороны Джордана Пикфорда привела к травме крестообразных связок у Виргила Ван Дейка. Речь идет о том, что голландец рискует в нынешнем сезоне уже не выйти на поле.



Колоссальная потеря для "Ливерпуля" и хорошее очко для "Эвертона". "Ириски" свели вничью два последних дерби на "Гудисон", но у тех 0:0 было совсем другое ощущение. Сейчас команда Карло Анчелотти показала готовность на равных вести игру с чемпионом, и первая в сезоне потеря очков вряд ли сильно расстроила итальянского тренера. Долгожданная победа над "Ливерпулем" еще подождет. Если "ириски" продолжат в том же духе, то вторая встреча с соседями в сезоне будет иметь большое турнирное значение.



"Челси" снова пропускает три



Конечно, на старте нынешнего сезона проблемы "Челси" в обороне не выглядят чем-то уникальным. Хорошей защитой не может похвалиться никто, кроме "Астон Виллы". Но лондонцев это не оправдывает. Эти тенденции живут с прошлого сезона, а со стороны команды и тренерского штаба не видно попыток как-то изменить ситуацию. Ничто не предвещало для "Челси" проблем в первом тайме игры с "Саутгемптоном", пока Кай Хаверц не подарил мяч соперникам на своей половине, "святые" не отыграли один мяч и не вернули себе уверенность.



"Челси" был готов помогать дальше. Гол Че Адамса — это шедевр оборонительного взаимодействия между Кепой и Куртом Зума. "Саутгемптона" после перерыва был другой командой, и свой атакующий класс хозяева проявили только раз, хотя и в отличном стиле. Удержать победу "синим" все равно не удалось, и об отсутствии везения речь не может идти в принципе. "Челси" повторяет ровно те же ошибки, даже не пытаясь контролировать игру в удобном для себя положении. Интеграция новичков к этому не имеет никакого отношения.



"Сити" вернулся к победам



После поражения от "Лестера" и ничьей с "Лидсом" Пеп Гвардиола также потерял своего лучшего игрока, и все эти события сформировали менталитет "Сити" на матч с "Арсеналом". Уверенность "горожан" пошатнулась, и против команды Микеля Артеты "Манчестер Сити" действовал осторожно. По сути команда Пепа сама изображала "Арсенал" в играх с соперниками, уступающими тому в классе. Игра на удержание через контроль — основа для Микеля Артеты.



Ранний гол хозяев предопределил исход поединка. "Сити" в этот день набирать обороны не решился, "Арсеналу", несмотря на неплохую организацию, не удавалось что-то предложить в атаке. Не лучший поединок Обамеянга, хотя в этот день решения на завершающей стадии атак подводили не только его. "Сити" побеждает "Арсенал" в стиле "Арсенала", но после нескольких неудач этого хватит. Де Брюйне скоро вернется, а команда решительнее побежит на соперников.



"Юнайтед" начинает сезон



Таким было резюме Оле Гуннара Сульшера после матча с "Ньюкаслом": сезон его команды начинается только сейчас. Это была не первая победа "Манчестер Юнайтед" в чемпионате, но это точно был первый поединок, в котором манкунианцы превосходили соперника и заслужили результат. Удивительно, каким образом "Ньюкасл" был настолько близок к тому, чтобы заработать в этой игре очко.



Команда Стива Брюса умеет удивлять таким образом. На этот раз "сороки" были по-настоящему плохи. Игра "от обороны" без нормальной игры в обороне — приговор для остальных, но "Ньюкасл" держался. Без Гринвуда, Мартиаля, но с Матой и Джеймсом "Юнайтед" неожиданно расцвел и забил четыре гола. Правда, Сульшеру с оптимизмом нужно быть осторожнее. Еще никто не играл против "красных дьяволов" настолько пассивно, и таких же простых испытаний для манкунианцев в ближайшее время может не быть.



"Тоттенхэму" по-прежнему не хватает концентрации



"Вест Хэм" стал первой в истории Премьер-Лиги командой, отыгравшейся со счета 3:0 после 81-й минуты. Безумие двухнедельной давности это не переплюнуло, но случай все равно уникальный. Учитывая, что "молотобойцы" играли с командой Жозе Моуриньо, которая до того момента вполне комфортно контролировало происходящее на поле.



Нынешний "Тоттенхэм" точно атакует лучше прошлогоднего — и три гола в течение стартовых 16 минут были отличным подтверждением. Но проблема концентрации игроков в обороне остается актуальной и сдерживает ход команды. Забив больше всех в чемпионате (три гола за игру в среднем), "шпоры" имеют только восемь очков. Камбэк "Вест Хэма" с гениальным голом Лансини — событие исключительное, но "Тоттенхэм" предупреждали еще в ранние дни Моуриньо. В первой же встрече во главе команды португалец оказался в аналогичной ситуации, когда тот же "Вест Хэм" едва не отыграл те же 0:3. Позже было повторение с "Борнмутом".



Дебют Гарета Бэйла состоялся, и валлиец был близок к тому, чтобы сделать счет 4:2 в ключевой момент поединка. Но камбэк "Вест Хэма" затмил все, включая и очень хорошее выступление "Тоттенхэма" в первом тайме.



"Астон Вилла" все еще без потерь



В европейских топ-чемпионатах осталось все две команды, которые в нынешнем сезоне не теряли очков. Возможно, от "Милана" этого ожидали даже меньше, чем от "Астон Виллы", но прогресс команды Дина Смита впечатляет. Выжив в прошлом сезоне на волоске, менеджер "Виллы" наконец получил время для того, чтобы собрать уже свою команду.



Выглядит она очень неплохо. Победа на поле "Лестера" не была произведением искусства, но, помимо позднего гола Росса Баркли, "Вилла" показала и умение играть без мяча, и способность сбивать темп матча с соперником, которому очень нужны скорости. В середине прошлого сезона команда Смита не могла прийти к балансу между обороной и атакой, а ее игре не хватало именно скорости. Сейчас "Астон Вилла" — почти пример сбалансированности, а появление Баркли и Уоткинса делает ее атакующие действия быстрыми.



Второе подряд поражение "Лестера" можно оправдать качествами соперника. "Вест Хэм" и "Астон Вилла" обрели свою игровую идентичность почти одновременно.



Четыре команды по-прежнему без побед



Это был хороший шанс для каждого из них. "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэм", "Вест Бромвич" и "Бернли" подошли к пятому туру без побед, но встречались с другим таким неудачником. Два самых непримечательных матча тура дали два ничейных результата — и оставили всех четвертых без побед.



По крайней мере, теперь не осталось команд без набранных очков. "Бернли" и "Вест Бромвич" имели свои шансы вырвать три пункта, но первый "клин-шит" — тоже повод для радости Славена Билича и Шона Дайча. "Шеффилд Юнайтед" и "Фулхэм" сыграли два очень разных тайма. Но, пожалуй, лучший поединок "дачников" в сезоне стал худшим для Александара Митровича, во многом вытащившего их в элиту. Нереализованный пенальти — не единственный шанс, который серб упустил в этом поединке.



Несмотря на это и на отсутствие победы, для "Фулхэма" и остальных трех команд тур был маленьким шагом в нужном направлении.



Иван Громиков специально для FAPL.ru