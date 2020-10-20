Хассельбайнк не видит "Челси" среди претендентов на титул
Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк заявил, что не видит "синих" среди претендентов на титул Премьер-Лиги.
Из пяти первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "Челси" выиграл только два, в процессе пропустив пять голов.
По мнению Хассельбайнка, именно игрой в обороне главному тренеру Фрэнку Лэмпарду стоит заняться в первую очередь, чтобы составить реальную конкуренцию сильнейшим командам лиги.
"Нет, "Челси" не претендент на титул. Они пропускают слишком много голов".
"Их атаки с участием игроков вроде Мейсона Маунта и Тимо Вернера — это глоток свежего воздуха. Но оборона вызывает беспокойство, и если они не улучшат игру центральных защитников и голкипера, это будет большой проблемой".
"Алиссон приносит "Ливерпулю" очки, но с Кепой этого не происходит. "Челси" нужно стать лучше в этой зоне", — сообщил Хассельбайнк в эфире Sky Sports.
20.10.2020 13:00
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Последние комментарии:
Ахахаххаха
Сук, пикча топовая!!!
Эти два дауна вместе наиграли на 2 клиншита за все матчи, что играли вместе. Как в старте выходят Кепа и Кристансен, так сразу можно грузить свою хату и хату мамки на то, что вторая команда забьет.
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