Хассельбайнк не видит "Челси" среди претендентов на титул

Челси Экс-нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк заявил, что не видит "синих" среди претендентов на титул Премьер-Лиги.

Из пяти первых матчей нового сезона Премьер-Лиги "Челси" выиграл только два, в процессе пропустив пять голов.

По мнению Хассельбайнка, именно игрой в обороне главному тренеру Фрэнку Лэмпарду стоит заняться в первую очередь, чтобы составить реальную конкуренцию сильнейшим командам лиги.

"Нет, "Челси" не претендент на титул. Они пропускают слишком много голов".

"Их атаки с участием игроков вроде Мейсона Маунта и Тимо Вернера — это глоток свежего воздуха. Но оборона вызывает беспокойство, и если они не улучшат игру центральных защитников и голкипера, это будет большой проблемой".

"Алиссон приносит "Ливерпулю" очки, но с Кепой этого не происходит. "Челси" нужно стать лучше в этой зоне", — сообщил Хассельбайнк в эфире Sky Sports.


Метки Премьер-Лига, Хассельбайнк, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 232

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sellman 20.10.2020 13:16 # sellman
    Ахахаххаха
    Сук, пикча топовая!!!
    Эти два дауна вместе наиграли на 2 клиншита за все матчи, что играли вместе. Как в старте выходят Кепа и Кристансен, так сразу можно грузить свою хату и хату мамки на то, что вторая команда забьет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: