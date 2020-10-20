"Юнайтед" готов продать Джонса за 20 млн. фунтов

Фил Джонс "Манчестер Юнайтед" установил цену в 20 миллионов фунтов за центрального защитника Фила Джонса в преддверии зимнего трансферного окна.

Джонс не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, не сыграв ни минуты в новом сезоне и не попав в заявку команды на Лигу Чемпионов.

При этом экс-игрок "Блэкберна" лишь в прошлом году продлил свой контракт с "красными дьяволами" — до 2023 года с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю.

Как сообщает The Sun, стороны склоняются к тому, что им будет лучше расстаться в январе. Сульшер не собирается доверять Джонсу, а Фил хочет играть регулярно и однажды вернуться в сборную Англии.

Однако внушительная зарплата и установленная "Юнайтед" цена в 20 млн. фунтов могут помешать отъезду 28-летнего защитника с "Олд Траффорд".


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2020 12:00

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  1. mugabe 20.10.2020 12:53 # mugabe
    АХАХАХАХАХА

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  2. empry 20.10.2020 12:49 # empry
    В правильной команде и без отсутствия травм легко выйдет на свой прежний уровень. Все еще считаю его прекрасным защитником, когда он в форме.

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  3. red-end-dance 20.10.2020 12:20 # red-end-dance
    ну объективно же никто не купит его за такую цену

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  4. vyrentz 20.10.2020 12:09 # vyrentz
    Джонс. 20 млн. 100 тыс.

    БУГАГАШЕНЬКА!

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