"Юнайтед" готов продать Джонса за 20 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" установил цену в 20 миллионов фунтов за центрального защитника Фила Джонса в преддверии зимнего трансферного окна.
Джонс не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, не сыграв ни минуты в новом сезоне и не попав в заявку команды на Лигу Чемпионов.
При этом экс-игрок "Блэкберна" лишь в прошлом году продлил свой контракт с "красными дьяволами" — до 2023 года с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю.
Как сообщает The Sun, стороны склоняются к тому, что им будет лучше расстаться в январе. Сульшер не собирается доверять Джонсу, а Фил хочет играть регулярно и однажды вернуться в сборную Англии.
Однако внушительная зарплата и установленная "Юнайтед" цена в 20 млн. фунтов могут помешать отъезду 28-летнего защитника с "Олд Траффорд".
20.10.2020 12:00
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АХАХАХАХАХА
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В правильной команде и без отсутствия травм легко выйдет на свой прежний уровень. Все еще считаю его прекрасным защитником, когда он в форме.
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ну объективно же никто не купит его за такую цену
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Джонс. 20 млн. 100 тыс.
БУГАГАШЕНЬКА!
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