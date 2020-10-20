"Юнайтед" готов продать Джонса за 20 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" установил цену в 20 миллионов фунтов за центрального защитника Фила Джонса в преддверии зимнего трансферного окна.

Джонс не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, не сыграв ни минуты в новом сезоне и не попав в заявку команды на Лигу Чемпионов.



При этом экс-игрок "Блэкберна" лишь в прошлом году продлил свой контракт с "красными дьяволами" — до 2023 года с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю.



Как сообщает The Sun, стороны склоняются к тому, что им будет лучше расстаться в январе. Сульшер не собирается доверять Джонсу, а Фил хочет играть регулярно и однажды вернуться в сборную Англии.



Однако внушительная зарплата и установленная "Юнайтед" цена в 20 млн. фунтов могут помешать отъезду 28-летнего защитника с "Олд Траффорд".