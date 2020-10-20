Каррагер: "История говорит, что "Ливерпулю" не стать чемпионом"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что после травмы Виргила Ван Дейка "красным" не защитить чемпионство в Премьер-Лиге — об этом говорит история.

Получив травму крестообразных связок колена в дерби с "Эвертоном" в минувшую субботу, Ван Дейк рискует уже не сыграть в этом сезоне, и Каррагер вспоминает предыдущие случаи из истории, когда команда-чемпион теряла ведущего игрока.



"История говорит, что они не смогут защитить титул".



"Когда я начал смотреть футбол в середине 80-х, я наблюдал команды, которые пытались защитить титул в следующем после его завоевания сезоне. Мы знаем, насколько это сложно".



"В 80-х годах потерять фигуру такой огромной важности, как Ван Дейк, было немыслимо".



"В 1986 году "Эвертон" потерял Невила Саутолла с переломом лодыжки — "Ливерпуль" сделал дубль. "Ливерпуль" в 1988 году, одна из величайших команд в истории клуба, в предсезонный период и до апреля потерял Алана Хансена, Ван Дейка той команды,— "Арсенал" выиграл лигу".



"Также я вспоминаю Кантона (из "Манчестер Юнайтед"). Когда тот пропустил полсезона, хотя и не из-за травмы, "Блэкберн" выиграл титул. Рой Кин порвал крестообразные связки против "Арсенала" — "Арсенал" выиграл титул".



"Возьмем даже прошлый сезон. Лапорт пропустил половину сезона, и "Манчестер Сити" не смог защитить титул".



"Кто знает, могло ли это сложиться иначе. Если бы эти игроки были здоровы, думаю, многие из них выиграли бы лигу".



"Думаю, будь Ван Дейк здоров весь сезон, "Ливерпуль" выиграл бы лигу, но теперь чемпионская гонка будет очень открытой", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.