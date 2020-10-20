"Манчестер Сити" хочет вернуть Сабалету
"Манчестер Сити" заинтересован в возвращении правого защитника Пабло Сабалеты в клуб на отличную от игровой роль.
На прошлой неделе Сабалета объявил, что завершает свою профессиональную карьеру футболиста. Последним клубом для 35-летнего аргентинца стал "Вест Хэм", где он отыграл три сезона после своего расставания с "Сити" в 2017.
"Горожанам" Пабло посвятил гораздо больше времени — девять сезонов. За это время защитник выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.
Как сообщает Daily Mail, на "Этихад" будут рады, если Сабалета решит сохранить связь с футболом после того, как повесил бутсы на гвоздь. "Сити" готов предложить Пабло возможность расти и развиваться — в качестве тренера или в административной роли.
Прежде "Сити" аналогичным образом вернул Патрика Виейра и Джолеона Лескотта. Первый работал с молодежью "горожан", после чего отправился тренировать родственный "Нью-Йорк Сити", а второй до сих пор трудится в структуре "Сити", отвечая за находящихся в аренде игроков.
20.10.2020 10:00
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Что он может дать? Мастер классы по красным карточкам? На пару с Косельни два додича, смотреть за игрой которых было равно десятку седых волос каждый матч.
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