"Манчестер Сити" хочет вернуть Сабалету

"Манчестер Сити" заинтересован в возвращении правого защитника Пабло Сабалеты в клуб на отличную от игровой роль.

На прошлой неделе Сабалета объявил, что завершает свою профессиональную карьеру футболиста. Последним клубом для 35-летнего аргентинца стал "Вест Хэм", где он отыграл три сезона после своего расставания с "Сити" в 2017.



"Горожанам" Пабло посвятил гораздо больше времени — девять сезонов. За это время защитник выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Как сообщает Daily Mail, на "Этихад" будут рады, если Сабалета решит сохранить связь с футболом после того, как повесил бутсы на гвоздь. "Сити" готов предложить Пабло возможность расти и развиваться — в качестве тренера или в административной роли.



Прежде "Сити" аналогичным образом вернул Патрика Виейра и Джолеона Лескотта. Первый работал с молодежью "горожан", после чего отправился тренировать родственный "Нью-Йорк Сити", а второй до сих пор трудится в структуре "Сити", отвечая за находящихся в аренде игроков.