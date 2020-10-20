Мертезакер объяснил, что произошло с Озилом

Глава академии "Арсенала" Пер Мертезакер объяснил ситуацию Месута Озила тем, что у полузащитника произошла смена жизненных приоритетов.

После назначения Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" в декабре 2019 Озил вернул свое место в стартовом составе команды, но так продолжалось только до марта, когда сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса.



После возобновления футбола в июне Месут больше не играл за "канониров" и даже не был заявлен главным тренером Микелем Артетой на Лигу Европы.



В этот период Озил отказался от понижения свой зарплаты в 350 тысяч фунтов в неделю, а равно отказался покинуть "Эмирейтс", пока трансферное окно было открыто.



Мертезакер подозревает, что его соотечественнику, приближающемуся к закату своей карьеры, стало важнее устроить будущее своей молодой семьи, чем играть в футбол.



"Много всего изменилось для него за пределам поля. Он женился, завел семью. Возможно, его фокус сместился".



"Как бы то ни было, он по-прежнему рад играть в футбол. Он единственный игрок, с кем мне довелось поиграть за три команды: "Верднер", "Арсенал" и сборную Германии. Поэтому мне очень жаль, что он оказался в такой ситуации, когда его практически не используют", — цитирует Мертезакера Football.London.