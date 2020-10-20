"Тоттенхэм" сосредоточится на переговорах с Соном о новом контракте

Плодотворно поработав на трансферном рынке, теперь "Тоттенхэм" сосредоточится на переговорах с нападающим Сон Хен Мином о новом контракте.

В летнее трансферное окно "шпоры" обзавелись семью новичками, последним из которых стал защитник Джо Родон, купленный у "Суонси" за 15 миллионов фунтов в прошлую пятницу.



Теперь "Тоттенхэм" готов переключиться на продление сотрудничества с ключевыми игроками команды Жозе Моуриньо, и своим приоритетом клуб рассматривает новую сделку с Соном.



С момента назначения Моуриньо в прошлом году Сон забил 18 голов, при этом успев некоторое время провести в лазарете и пройти сборы в армии Южной Кореи.



Особенно хорош Сон на старте новой кампании, составив устрашающий дуэт с Харри Кейном и забив восемь голов в семи матчах.



Такж Сон имеет ключевое значение для коммерческих интересов "Тоттенхэма" — персона 28-летнего нападающего невероятно популярна в Азии, и лондонский клуб жаждет укрепить свое влияние на этом перспективном рынке.



Действующий контракт Сона с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю истекает только в 2023 году, однако "Тоттенхэм" собирается предложить такую сделку, которая подтвердит статус южнокорейца как одной из главных звезд Премьер-Лиги.