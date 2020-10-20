Сульшер отрицает, что наказал Уильямса и Гринвуда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что его юные звезды Брандон Уильямс и Мейсон Гринвуд были отстранены от участия в матче против "Ньюкасла" в качестве дисциплинарной меры.

Защитника Уильямса и нападающего Гринвуда неожиданно не оказалось в заявке "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги в минувшую субботу, а в прессе поползли слухи, что юниоры нарушили клубный кодекс поведения.



В Париж на матч Лиги Чемпионов против ПСЖ "Юнайтед" прибыл с Уильямсом, но Гринвуда оставил дома. По словам Сульшера, Мейсон просто травмирован.



"Будь эта история правдой, почему Брандон тогда здесь? Что говорят ваши источники? То-то же".



"Есть ли правда в этой истории? Нет".



"У Мейсона просто болячка. И хотя он молод, мы хотим избежать любого риска. Надеюсь, он поправится к уикенду", — цитирует Сульшера Daily Mail.