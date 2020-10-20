Анонс матча ПСЖ — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" возьмет старт на групповом этапе Лиги Чемпионов с выездного матча против ПСЖ, финалиста предыдущего розыгрыша соревнования.

"Юнайтед" возвращается в элитный европейский турнир после одного сезона перерыва. Во время своего предыдущего захода в Лиге Чемпионов (2018/19) "красные дьяволы" сенсационно выбили ПСЖ со стадии 1/8 финала, но затем были остановлены "Барселоной".



"Юнайтед" неважно начал новую кампанию, и главный тренер Оле Гуннар Сульшер списывал это на невозможность провести нормальную предсезонную подготовку.



Однако против "Ньюкасла" в минувший уикенд "дьяволам" удалось одержать крупную победу со счетом 1:4, показав свой пока что лучший футбол в сезоне, что определенно обнадеживает Сульшера.



Правды ради, ПСЖ тоже пережил своего рода похмельный синдром, начав новый сезон спустя 18 дней после проигранного "Баварии" финала Лиги Чемпионов. Некоторые игроки получили дополнительный отдых, другие самоизолировались в соответствии с коронавирусными протоколами.



ПСЖ проиграл два первых матча нового сезона, уступив "Лансу" и " Марселю" с одинаковым счетом 1:0, но затем пришел в себя и последовательно победил "Метц", "Реймс", "Анже" и "Ним" с общим счетом 16:1.



- Единственный предыдущий раз ПСЖ и "Юнайтед" пересекались в Лиге Чемпионов на стадии 1/8 финала сезона 2018/19, когда "дьяволы" уступили дома 0:2, но победили на выезде 1:3 благодаря пенальти Маркуса Рэшфорда на последней минуте.



- ПСЖ проиграл только семь из 53 домашних матчей в Лиге Чемпионов, и ни одна из команд не побеждала парижан более раза на их поле.



- После того поражения 1:3 от "Юнайтед" в марте 2019 ПСЖ выиграл четыре домашних матча Лиги Чемпионов из четырех.



- ПСЖ не потерпел ни одного поражения в 24 последних домашних матчах на групповой стадии Лиги Чемпионов (19 побед, 5 ничьих). Последний раз парижане проигрывали здесь московскому ЦСКА в декабре 2004 (1:3).



- "Юнайтед" проигрывал свой первый матч в Лиге Чемпионов лишь в двух сезонах из 22 – "Ювентусу" в 1996/97 и ПСВ в 2015/16. В том матче против "Ювентуса" Сульшер дебютировал за "дьяволов" как игрок.



- "Юнайтед" проиграл четыре из пяти последних матчей в Лиге Чемпионов (1 победа), включая оба последних. Три поражения кряду в соревновании последний раз случались с "дьяволами" в период с декабря 2005 по март 2005.



- Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил 19 голов в Лиге Чемпионов, включая четыре против английских команд.



- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов вингер ПСЖ Анхель Ди Мария отдал шесть результативных передач — больше всех.



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани не примет участия в матче против своей бывшей команды, потому что 14 дней находился на самоизоляции и к тренировкам приступил лишь в воскресенье. Харри Магуайр, Эрик Байи, Джесси Лингард и Мейсон Гринвуд остались в Манчестере с травмами. Бруну Фернандешу была обещана капитанская повязка. Серхио Ромеро, Фил Джонс и Маркос Рохо на Лигу Чемпионов не заявлены.



Лига Чемпионов. Группа H. 1-й тур

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00 Онлайн-трансляция