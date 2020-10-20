Каррагер требует, чтобы "Ливерпуль" купил Упамекано в январе

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер потребовал от своего бывшего клуба купить защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано в январе.

Каррагер уверен, что "Ливерпуль" и так собирался укрепить центр обороны следующим летом, однако тяжелая травма Виргила Ван Дейка должна ускорить эти планы.



Джейми считает, что "красные" должны любой ценой обзавестись нужным игроком к открытию зимнего трансферного окна.



"Следующим большим приобретением "Ливерпуля" в любом случае должен был стать центральный защитник. Это должно было произойти следующим летом".



"Деян Ловрен ушел, и они не заменили его, поэтому они остались с тремя центральными защитниками, один из которых, Жоэль Матип, постоянно травмирован".



"Сейчас появились вопросы и насчет Джо Гомеса".



"Поэтому нет сомнения, что "Ливерпуль" должен был крупно потратиться следующим летом. Это было задачей номер один. Однако теперь это нужно приблизить и сделать уже 1 января, кто бы ни был их целью на лето. Нельзя тратить месяц на переговоры".



"Есть один молодой человек, о котором все говорят. Дайо Упамекано из Лейпцига. Возможно, он и не соответствует профилю Ван Дейка, он всего 185-187 сантиметров ростом. Возможно, он не так хорош на втором этаже, но если они хотят именно его, то нужно приблизить его трансфер".



"Заплатите больше денег, но подпишите его 1 января. Это бы означало, что им придется продержаться 11 матчей в лиге без Виргила Ван Дейка".



"Насчет Виргила Ван Дейка можно заметить лишь то, что в 23 последних матчах они только пять раз сохранили свои ворота на замке, а Ван Дейк сыграл их все, так что не все было идеально и раньше. Мы видели семь пропущенных мячей против "Астон Виллы" и видели матч с "Лидсом".



"Думаю, это должно быть крупное приобретение", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.