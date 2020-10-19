Тухель рассказал, чего "Юнайтед" ожидать от Кавани

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал, какого игрока получил "Манчестер Юнайтед" в лице нападающего Эдинсона Кавани.



Присоединившись к "Юнайтед" в начале октября, Кавани лишь накануне приступил к тренировкам в Каррингтоне, а потому не успевает набрать форму к матчу Лиги Чемпионов против ПСЖ, своего бывшего клуба, во вторник вечером.



Эдинсон отыграл за парижан семь лет, и у Тухеля нет никаких сомнений, что 33-летний уругваец будет очень полезен для "красных дьяволов", когда начнет играть.



"Им достался игрок с отличным характером, как это часто бывает в случае с большими игроками. Эди именно такой".



"Он очень вежливый, почти застенчивый. Очень вежливый человек. Он очень, очень трудолюбив, он будет трудиться на тренировке от первой минуты и до последней".



"Ты можешь полностью положиться на него. Как я уже сказал, настоящие нападающие — чувствительные парни. Как и все они, он живет ради голов, он живет ради того, чтобы забивать".



"Когда он забивает, когда он уверен в себе, он является одним из лучших 9-х номеров в мировом футболе. Кроме того, если ты так долго выступаешь за клуб вроде нашего, очевидно, у тебя есть связь с фанатами и ты заслуживаешь их любовь. Вы увидите, что он именно такой", — цитирует Тухеля The Independent.