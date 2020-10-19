Фернандеш будет капитаном МЮ в матче с ПСЖ

Полузащитник Бруну Фернандеш выведет "Манчестер Юнайтед" с капитанской повязкой на матч Лиги Чемпионов против ПСЖ во вторник вечером.

"Юнайтед" отправился на выезд в Париж без своего основного капитана Харри Магуайра, поэтому перед главным тренером "красных дьяволов" Оле Гуннаром Сульшером встал вопрос, кому доверить капитанскую повязку на "Парк де Пренс".



Сразу несколько игроков могли бы подменить Магуайра, однако Сульшер решил оказать честь своему штатному пенальтисту.



"Капитан сидит рядом со мной. Завтра капитаном команды будет Бруну".



"Придя в команду, Бруну определенно оказал положительное влияние на нас. Об этом говорит статистика, а также та похвала, которую он получает за свою игру".



"Придя к нам, он не изменил команду, но придал ей некоторую искру. А мы, надеюсь, придали искру его карьере. То был поворотный момент в прошлом сезоне, и мы надеемся, он принесет нам еще много пользы", — цитирует Сульшера Daily Mail.