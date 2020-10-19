Дин Смит обещал Баркли поездку на Евро-2020

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит рассказал, что он пообещал полузащитнику Россу Баркли место в заявке сборной Англии на Чемпионат Европы следующим летом.

Присоединившись к "вилланам" на правах аренды, Баркли немедленно принялся проявлять себя. Перед международным перерывом экс-игрок "Эвертона" помог команде Смита поставить на колени "Ливерпуль" (7:2).



А накануне Росс забил свой второй гол за "Астон Виллу", обеспечив бирмингемцам победу в компенсированное время матча против "Лестера" (0:1).



По словам Смита, 26-летний англичанин впечатлился не только возможностью играть регулярно, но и амбициям "Виллы".



"Он игрок высокого калибра. Я благодарен "Челси" за то, что они отпустили его в аренду к нам".



"Я заинтересовал его нашим проектом и сказал, что я обеспечу ему место в заявке на Евро. Я сказал, что он поможет нам выигрывать футбольные матчи, и в паре первых он определенно помог".



"Нельзя было начать еще лучше. Будучи "синим", одержать эту победу над "красными (7:2 над "Ливерпулем"), а затем забить единственный гол на 91-й минуте — это лучший старт, что только был возможен для него или нас".



"Это был тяжелый матч, но в конце он проявил свое мастерство", — цитирует Смита Sky Sports.