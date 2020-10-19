Клопп: "Будем ждать Ван Дейка, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал потерю ведущего защитника Виргила Ван Дейка.

Повредив крестообразные связки колена в дерби с "Эвертоном" в минувшую субботу, Ван Дейк рискует уже не сыграть в этом сезоне.



Клопп понимает, насколько угнетен Виргил, и постарается сделать все возможное, чтобы поддержать 29-летнего голландца.



"Это всегда одинаково. Когда случаются такого рода вещи, поначалу игроки любят уйти в себя. Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, как это бывает. Я и сам был травмирован, я перенес точно такую же травму, если не ошибаюсь, и в такие моменты ты не бываешь слишком болтлив".



"Все наладится, но мы, конечно, находимся в контакте. Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы, и он знает это. Мы лишь можем помочь ему преодолеть это как можно легче", — цитирует Клоппа Goal.