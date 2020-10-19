Клопп: "Будем ждать Ван Дейка, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы"

Виргил Ван Дейк и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал потерю ведущего защитника Виргила Ван Дейка.

Повредив крестообразные связки колена в дерби с "Эвертоном" в минувшую субботу, Ван Дейк рискует уже не сыграть в этом сезоне.

Клопп понимает, насколько угнетен Виргил, и постарается сделать все возможное, чтобы поддержать 29-летнего голландца.

"Это всегда одинаково. Когда случаются такого рода вещи, поначалу игроки любят уйти в себя. Я достаточно давно в футболе, чтобы знать, как это бывает. Я и сам был травмирован, я перенес точно такую же травму, если не ошибаюсь, и в такие моменты ты не бываешь слишком болтлив".

"Все наладится, но мы, конечно, находимся в контакте. Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы, и он знает это. Мы лишь можем помочь ему преодолеть это как можно легче", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Ван Дейк, Клопп, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2020 19:00

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  1. gio 19.10.2020 19:29 # gio
    клопп намекает что Жена хорошая не изменит и соответственно нового ЦЗ колбасоидам ждать не стоит

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  2. vyrentz 19.10.2020 19:16 # vyrentz
    надо будет зайти попозже, когда каменты настоятся

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  3. mugabe 19.10.2020 19:16 # mugabe
    Как бы и без этого комментария насекомого было ясно, что семьдвапук - это сборище подшконочных хуесосов, живущих петушиными понятиями.

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