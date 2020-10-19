Лэмпарду нужно время, чтобы наладить игру в обороне

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что ему требуется время, чтобы наладить игру команды в обороне.

"Челси" неважно оборонялся весь прошлый сезон, и в новой кампании ничего не изменилось. В пяти первых матчах Премьер-Лиги "синие" пропустили девять голов — хуже этот показатель только у пяти команд в дивизионе.



Лэмпард признает наличие проблемы, но в то же время указывает на необходимость новичков в адаптации и удивительно высокую реализацию моментов соперниками.



"Я продолжаю говорить, что нам нужно поработать над игрой в обороне, а это может занять время. Мы используем новых игроков, которым нужно привыкнуть к тому, как мы играем".



"Это работа, требующая времени. Это урок, который нужно выучить. Я в курсе статистики, но статистика также говорит, что мы вторые по наименьшему количеству нанесенных по нашим воротам ударов".



"Это помогает сузить круг проблем... Мы хотим пропускать меньше, как и все команды в данный момент", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.