Лэмпарду нужно время, чтобы наладить игру в обороне
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что ему требуется время, чтобы наладить игру команды в обороне.
"Челси" неважно оборонялся весь прошлый сезон, и в новой кампании ничего не изменилось. В пяти первых матчах Премьер-Лиги "синие" пропустили девять голов — хуже этот показатель только у пяти команд в дивизионе.
Лэмпард признает наличие проблемы, но в то же время указывает на необходимость новичков в адаптации и удивительно высокую реализацию моментов соперниками.
"Я продолжаю говорить, что нам нужно поработать над игрой в обороне, а это может занять время. Мы используем новых игроков, которым нужно привыкнуть к тому, как мы играем".
"Это работа, требующая времени. Это урок, который нужно выучить. Я в курсе статистики, но статистика также говорит, что мы вторые по наименьшему количеству нанесенных по нашим воротам ударов".
"Это помогает сузить круг проблем... Мы хотим пропускать меньше, как и все команды в данный момент", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
19.10.2020 18:00
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Последние комментарии:
То есть целого сезона было недостаточно? Никакой работы не заметно.
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Сразу видно что челик не понимает как это сделать. Когда он спизданул что он хочет выходить из обороны дальним пасом я ахуел. Кто должен отдать этот пас? Я хз
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