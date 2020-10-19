Лэмпарду нужно время, чтобы наладить игру в обороне

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что ему требуется время, чтобы наладить игру команды в обороне.

"Челси" неважно оборонялся весь прошлый сезон, и в новой кампании ничего не изменилось. В пяти первых матчах Премьер-Лиги "синие" пропустили девять голов — хуже этот показатель только у пяти команд в дивизионе.

Лэмпард признает наличие проблемы, но в то же время указывает на необходимость новичков в адаптации и удивительно высокую реализацию моментов соперниками.

"Я продолжаю говорить, что нам нужно поработать над игрой в обороне, а это может занять время. Мы используем новых игроков, которым нужно привыкнуть к тому, как мы играем".

"Это работа, требующая времени. Это урок, который нужно выучить. Я в курсе статистики, но статистика также говорит, что мы вторые по наименьшему количеству нанесенных по нашим воротам ударов".

"Это помогает сузить круг проблем... Мы хотим пропускать меньше, как и все команды в данный момент", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. role-playin 19.10.2020 18:12 # role-playin
    То есть целого сезона было недостаточно? Никакой работы не заметно.

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  2. redwhitegun 19.10.2020 18:11 # redwhitegun
    Сразу видно что челик не понимает как это сделать. Когда он спизданул что он хочет выходить из обороны дальним пасом я ахуел. Кто должен отдать этот пас? Я хз

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