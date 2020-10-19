Матип рискует пропустить матч с "Аяксом"

Жоэль Матип Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип рискует присоединиться к своему партнеру по обороне Виргилу Ван Дейку в лазарете.

Напомним, Ван Дейк повредил крестообразные связки колена в дерби против "Эвертона" в минувшую субботу и теперь ложится на операцию. В это же матче проблемы со здоровьем возникли у Матипа.

Для Жоэля это было первое появление в стартовом составе "красных" в этом сезоне. Из-за травмы задней поверхности бедра 29-летний камерунец не мог помочь команде Юргена Клоппа раньше.

Матип сыграл все 90 минут против "ирисок", но после финального свистка, как сообщает Goal, пожаловался на некоторый дискомфорт и был отправлен на углубленное обследование.

Серия медицинских тестов не выявила какого-либо повреждения, однако тренерский штаб "Ливерпуля" должен решить, стоит ли рисковать экс-защитником "Шальке-04" во время выезда к "Аяксу" в рамках Лиги Чемпионов в среду.

Прямо сейчас Клопп остался с единственным чистым центральным защитником в лице Джо Гомеса. Здесь же может сыграть опорник Фабиньо, а также юниоры Сепп Ван ден Берг, Рис Уильямс, Нэт Филлипс и Билли Куметьо.


Метки Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2020 17:00

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  1. red-scauser 19.10.2020 18:16 # red-scauser
    Стекло (( не сегодня то завтра точно сломается

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  2. b84 19.10.2020 17:56 # b84
    не подтвердилось

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  3. liverfun 19.10.2020 17:28 # liverfun
    Серия медицинских тестов не выявила какого-либо повреждения

    ну норм,но в принципе можно дать отдых матипу, все же провести все 90 минут после такого длительного перерыва это непросто

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  4. iceteam 19.10.2020 17:14 # iceteam
    Ливерпуль возвращается) ура

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  5. fanstevengerrard 19.10.2020 17:12 # fanstevengerrard
    Пизда Ливерпулю.

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