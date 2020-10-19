Матип рискует пропустить матч с "Аяксом"
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип рискует присоединиться к своему партнеру по обороне Виргилу Ван Дейку в лазарете.
Напомним, Ван Дейк повредил крестообразные связки колена в дерби против "Эвертона" в минувшую субботу и теперь ложится на операцию. В это же матче проблемы со здоровьем возникли у Матипа.
Для Жоэля это было первое появление в стартовом составе "красных" в этом сезоне. Из-за травмы задней поверхности бедра 29-летний камерунец не мог помочь команде Юргена Клоппа раньше.
Матип сыграл все 90 минут против "ирисок", но после финального свистка, как сообщает Goal, пожаловался на некоторый дискомфорт и был отправлен на углубленное обследование.
Серия медицинских тестов не выявила какого-либо повреждения, однако тренерский штаб "Ливерпуля" должен решить, стоит ли рисковать экс-защитником "Шальке-04" во время выезда к "Аяксу" в рамках Лиги Чемпионов в среду.
Прямо сейчас Клопп остался с единственным чистым центральным защитником в лице Джо Гомеса. Здесь же может сыграть опорник Фабиньо, а также юниоры Сепп Ван ден Берг, Рис Уильямс, Нэт Филлипс и Билли Куметьо.
Matip getting a check for an injury... pic.twitter.com/5nOqw1P3et— The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) October 19, 2020
19.10.2020 17:00
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Последние комментарии:
Стекло (( не сегодня то завтра точно сломается
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не подтвердилось
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Серия медицинских тестов не выявила какого-либо повреждения
ну норм,но в принципе можно дать отдых матипу, все же провести все 90 минут после такого длительного перерыва это непросто
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Ливерпуль возвращается) ура
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Пизда Ливерпулю.
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