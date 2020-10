Матип рискует пропустить матч с "Аяксом"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип рискует присоединиться к своему партнеру по обороне Виргилу Ван Дейку в лазарете.

Напомним, Ван Дейк повредил крестообразные связки колена в дерби против "Эвертона" в минувшую субботу и теперь ложится на операцию. В это же матче проблемы со здоровьем возникли у Матипа.



Для Жоэля это было первое появление в стартовом составе "красных" в этом сезоне. Из-за травмы задней поверхности бедра 29-летний камерунец не мог помочь команде Юргена Клоппа раньше.



Матип сыграл все 90 минут против "ирисок", но после финального свистка, как сообщает Goal, пожаловался на некоторый дискомфорт и был отправлен на углубленное обследование.



Серия медицинских тестов не выявила какого-либо повреждения, однако тренерский штаб "Ливерпуля" должен решить, стоит ли рисковать экс-защитником "Шальке-04" во время выезда к "Аяксу" в рамках Лиги Чемпионов в среду.



Прямо сейчас Клопп остался с единственным чистым центральным защитником в лице Джо Гомеса. Здесь же может сыграть опорник Фабиньо, а также юниоры Сепп Ван ден Берг, Рис Уильямс, Нэт Филлипс и Билли Куметьо.





