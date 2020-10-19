Эррера объяснил свой уход из "Юнайтед"

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера пролил свет на свой уход из "Манчестер Юнайтед" летом 2019.

Эррера выступал за "Юнайтед" после своего перехода из "Атлетика" за 28.8 млн. фунтов в 2014 году. Убедительно отыграв сезон 2016/17, Андер надеялся получить новый долгосрочный контракт.



Однако "Юнайтед" не проявил желания к продлению сотрудничества с Эррерой в то время, и в итоге это привело к тому, что в прошлом году Андер покинул "Олд Траффорд" свободным агентом.



31-летний испанец, в своем первом сезон с ПСЖ выигравший Лигу 1 и Кубок Франции и добравшийся до финала Лиги Чемпионов, не обижается на вице-президента "красных дьяволов" Эда Вудворда, но в то же время чувствует, что клуб недостаточно его ценил.



"У меня не было намерения уходить из клуба, и я был счастлив там — так же счастлив, как сейчас здесь. Это не было секретом. Изначально я договаривался о продлении на один год, но я ожидал большего после того, как в своем третьем сезоне в клубе был признан Игроком Года. Тем летом они не обратились ко мне — они даже не позвонили мне. И это было очень больно для меня, потому что я чувствовал, что выкладываюсь без остатка".



"Тем не менее, я испытываю огромное уважение к Эду Вудворду и руководству. Они всегда великолепно со мной обращались. Я знаю, они хотят лучшего для "Манчестер Юнайтед", но в футболе, жизни и в каждой компании в мире бывает так, что ваши мысли не совпадают, и я уважаю это. Если я увижу Эда, я его крепко обниму. Просто наши мнения насчет того, что нужно "Манчестер Юнайтед", разошлись".



"Я хочу заверить, что здесь нет совершенно ничего личного. Такова жизнь. Но правда в том, что после своего третьего сезона, когда меня признали Игроком Года и когда я чувствовал уважение и любовь фанатов, я не почувствовал любви со стороны клуба", — сообщил Эррера The Telegraph.