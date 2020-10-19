Алиссон вернулся к тренировкам

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон идет на поправку с опережением графика и может вернуться на футбольное поле до конца этого месяца.

Напомним, Алиссон угодил в лазарет в начале октября с травмой плеча, неудачно столкнувшись с партнером по команде на тренировке накануне выезда к "Астон Вилле".



Заменивший Алиссона в воротах "Ливерпуля" Адриан пропустил девять мячей в двух сыгранных матчах Премьер-Лиги, однако возвращение первого номера "красных" не за горами.



Изначально доктора прогнозировали Алиссону до шести недель отсутствия, но Liverpool Echo может подтвердить, 28-летний бразилец уже вернулся к тренировкам.



Есть надежда, что Алиссон сможет сыграть против "Вест Хэма" 31 октября, но до тех пор чемпионов Премьер-Лиги еще ожидают матчи против "Аякса", "Шеффилд Юнайтед" и Мидтъюлланда".