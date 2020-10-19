Траоре близок к новому контракту с "Вулверхэмптоном"

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре находится на пороге подписания нового долгосрочного контракта со своим клубом.

В 2018 году клуб с "Молинью" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Стоуку" 18 миллионов фунтов за Траоре. С тех пор Адама вырос в одну из главных звезд Премьер-Лиги, а ранее в этом месяце дебютировал за сборную Испании.



На протяжении последнего года Траоре связывали с переходом в "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", а также с возвращением в родную "Барселону", однако Адама, судя по всему, продлит свое пребывание в "Вулверхэмптоне".



Как сообщает BBC, переговоры между клубом и игроком близки к компромиссу. Вскоре 24-летний испанец последует примеру капитана Конора Коуди и главного бомбардира команды Рауля Хименес, которые заключили новые сделки в предыдущие недели.



Согласно слухам, по новому контракту зарплата Траоре вырастет до 100 тыс. фунтов в неделю.