Пикфорд не будет наказан за нанесение травмы Ван Дейку

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд не будет подвергнут наказанию за нанесение травмы защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.

Напомним, именно в столкновении с Пикфордом во время мерсисайдского дерби в минувшую субботу Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена и теперь рискует уже не сыграть в этом сезоне.



Джордан отправил Виргила под нож хирурга, на скорости влетев в правую ногу оппонента. Первому номеру сборной Англии сошло это с рук во время матча, потому что система VAR определила офсайд у Ван Дейка — формально инцидент случился после того, как игра должна была быть остановлена.



Вместе с тем существовали подозрения, что FA воспользуется своим правом и предъявит обвинения Пикфорду, основываясь на изучении видеоповторов.



Однако The Athletic утверждает, что этого не произойдет. Данный инцидент и так был проверен системой VAR, и поскольку во время игры решения о красной карточке принято не было, Ассоциация не имеет права пересмотреть это решение.