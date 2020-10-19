Пикфорд не будет наказан за нанесение травмы Ван Дейку

Джордан Пикфорд и Виргил Ван Дейк Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд не будет подвергнут наказанию за нанесение травмы защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.

Напомним, именно в столкновении с Пикфордом во время мерсисайдского дерби в минувшую субботу Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена и теперь рискует уже не сыграть в этом сезоне.

Джордан отправил Виргила под нож хирурга, на скорости влетев в правую ногу оппонента. Первому номеру сборной Англии сошло это с рук во время матча, потому что система VAR определила офсайд у Ван Дейка — формально инцидент случился после того, как игра должна была быть остановлена.

Вместе с тем существовали подозрения, что FA воспользуется своим правом и предъявит обвинения Пикфорду, основываясь на изучении видеоповторов.

Однако The Athletic утверждает, что этого не произойдет. Данный инцидент и так был проверен системой VAR, и поскольку во время игры решения о красной карточке принято не было, Ассоциация не имеет права пересмотреть это решение.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Пикфорд, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2020 13:00

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  1. j-silver 19.10.2020 13:30 # j-silver
    пикфорд неуиноуат. дик пик сам нарушил грубо правила, находяст в явном офсайде начал атокават ворота пикфорда, ему самому не плохо бы желтую показат за игру и удар по воротам после свистка

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  2. chr1s8rown 19.10.2020 13:25 # chr1s8rown
    Можете даже убит если у игрока офсайд

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  3. electric 19.10.2020 13:20 # electric
    В фа походу одни безвизы сидят.

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  4. w1 19.10.2020 13:14 # w1
    В общем все просто видишь явный офсайд позволяешь игроку получить мяч и ломаешь ему ногу, после ждешь решения ВАР по офсайду и умываешь руки. Интересно, а можно сломать таким образом 4х игроков и играть против 10ых на поле?

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  5. iamnurk 19.10.2020 13:03 # iamnurk
    эвертон команда костоломов, наказывать их надо за такое
    как же я рад что в прошлом году сонни сломал ногу гомешу
    хочу чтобы еще кто нибудь сломал так же пикфорда, ришарлисона, хамеса

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