Пикфорд не будет наказан за нанесение травмы Ван Дейку
Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд не будет подвергнут наказанию за нанесение травмы защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.
Напомним, именно в столкновении с Пикфордом во время мерсисайдского дерби в минувшую субботу Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена и теперь рискует уже не сыграть в этом сезоне.
Джордан отправил Виргила под нож хирурга, на скорости влетев в правую ногу оппонента. Первому номеру сборной Англии сошло это с рук во время матча, потому что система VAR определила офсайд у Ван Дейка — формально инцидент случился после того, как игра должна была быть остановлена.
Вместе с тем существовали подозрения, что FA воспользуется своим правом и предъявит обвинения Пикфорду, основываясь на изучении видеоповторов.
Однако The Athletic утверждает, что этого не произойдет. Данный инцидент и так был проверен системой VAR, и поскольку во время игры решения о красной карточке принято не было, Ассоциация не имеет права пересмотреть это решение.
19.10.2020 13:00
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Последние комментарии:
пикфорд неуиноуат. дик пик сам нарушил грубо правила, находяст в явном офсайде начал атокават ворота пикфорда, ему самому не плохо бы желтую показат за игру и удар по воротам после свистка
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Можете даже убит если у игрока офсайд
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В фа походу одни безвизы сидят.
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В общем все просто видишь явный офсайд позволяешь игроку получить мяч и ломаешь ему ногу, после ждешь решения ВАР по офсайду и умываешь руки. Интересно, а можно сломать таким образом 4х игроков и играть против 10ых на поле?
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эвертон команда костоломов, наказывать их надо за такое
как же я рад что в прошлом году сонни сломал ногу гомешу
хочу чтобы еще кто нибудь сломал так же пикфорда, ришарлисона, хамеса
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