Саа: "Кавани — это гарания"

Эдинсон Кавани Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что Эдинсон Кавани станет гарантией забитых голов для "красных дьяволов".

Накануне приступив к тренировкам с первой командой "Юнайтед", Кавани может дебютировать за "красных дьяволов" в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ во вторник вечером.

Саа внимательно следил за Эдинсоном в период выступлений того за ПСЖ, поэтому не сомневается, что 33-летний уругваец будет полезен для "Юнайтед".

"Да, я испытываю большой восторг по поводу этого приобретения. Я бы хотел, чтобы он перешел еще в прошлом году. Я слежу за ним со времен, когда он играл за "Наполи". Я сам парижанин, поэтому я видел большинство из его 200 голов. Здесь его считают легендой".

"В то же время он является гарантией. Кавани обеспечит тебе определенный уровень игры благодаря своим рывкам и своей способности напрягать защитников, вести команду вперед и забивать голы. Это исключительно полезный трансфер", — сообщил Саа Goal.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Саа

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2020 12:00

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  1. infamous 19.10.2020 12:11 # infamous
    Можно семь голов пропускать, но делать элементарные ошибки это недопустимо, гарания

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  2. verh 19.10.2020 12:01 # verh
    "МихаЖло - это барания"

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