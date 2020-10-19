Саа: "Кавани — это гарания"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что Эдинсон Кавани станет гарантией забитых голов для "красных дьяволов".

Накануне приступив к тренировкам с первой командой "Юнайтед", Кавани может дебютировать за "красных дьяволов" в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ во вторник вечером.



Саа внимательно следил за Эдинсоном в период выступлений того за ПСЖ, поэтому не сомневается, что 33-летний уругваец будет полезен для "Юнайтед".



"Да, я испытываю большой восторг по поводу этого приобретения. Я бы хотел, чтобы он перешел еще в прошлом году. Я слежу за ним со времен, когда он играл за "Наполи". Я сам парижанин, поэтому я видел большинство из его 200 голов. Здесь его считают легендой".



"В то же время он является гарантией. Кавани обеспечит тебе определенный уровень игры благодаря своим рывкам и своей способности напрягать защитников, вести команду вперед и забивать голы. Это исключительно полезный трансфер", — сообщил Саа Goal.