Каррагер уверен, что травма Ван Дейка повлияет на чемпионскую гонку

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что травма защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка окажет большое влияние на чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

Накануне "Ливерпуль" подтвердил, что Ван Дейк действительно повредил крестообразные связки колена во время субботнего дерби с "Эвертоном" и теперь нуждается в операции.



Впереди у Виргила многие месяцы реабилитации, и Каррагер ожидает, что конкуренты "красных" попытаются этим воспользоваться. Джейми лишь надеется, что его бывший клуб продержится до января, когда возобновляется трансферное окно.



"Большой вопрос, которым вы задаетесь сейчас, звучит так: сможет ли "Ливерпуль" выиграть лигу без Ван Дейка? Думаю, в каждой чемпионской команде или команде, которая считает себя способной выиграть титул, есть три-четыре игрока, которых невозможно заменить в случае травмы — каким бы хорошим ни был твой тренер, каким бы глубоким составом ты ни обладал, — потому что это выдающиеся игроки".



"Я правда считают, что травма Ван Дейка делает чемпионскую гонку широко открытой".



"На старте сезона я по-прежнему чувствовал, что мало кто сможет потягаться с "Ливерпулем". Теперь Ван Дейк выбыл, как кажется, до конца сезона, и все почувствуют, что "Ливерпуль" стал уязвим. Думаю, "Ливерпулю" определенно стоит выйти на трансферный рынок в январе — и не только из-за травмы Ван Дейка. "Ливерпуль" в любом случае был слаб в этой зоне, они потеряли Ловрена до старта сезона, а другие игроки на этой позиции склонны к травмам".



"Да, это опустошительная новость для Виргила Ван Дейка, и мы передаем ему свои наилучшие пожелания, но я думаю, теперь "Ливерпуль" и Юрген Клопп должны сразу же начать думать, кого они могут подписать".



"Я знаю, что трансферное окно едва закрылось, но они должны быть готовы кого-нибудь оформить 1 января, потому что они по-настоящему слабы в этой зоне, и это может помешать им достичь цели, которую они хотят достичь", — сообщил Каррагер в эфире.