Каррагер уверен, что травма Ван Дейка повлияет на чемпионскую гонку

Виргил Ван Дейк Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер ожидает, что травма защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка окажет большое влияние на чемпионскую гонку Премьер-Лиги.

Накануне "Ливерпуль" подтвердил, что Ван Дейк действительно повредил крестообразные связки колена во время субботнего дерби с "Эвертоном" и теперь нуждается в операции.

Впереди у Виргила многие месяцы реабилитации, и Каррагер ожидает, что конкуренты "красных" попытаются этим воспользоваться. Джейми лишь надеется, что его бывший клуб продержится до января, когда возобновляется трансферное окно.

"Большой вопрос, которым вы задаетесь сейчас, звучит так: сможет ли "Ливерпуль" выиграть лигу без Ван Дейка? Думаю, в каждой чемпионской команде или команде, которая считает себя способной выиграть титул, есть три-четыре игрока, которых невозможно заменить в случае травмы — каким бы хорошим ни был твой тренер, каким бы глубоким составом ты ни обладал, — потому что это выдающиеся игроки".

"Я правда считают, что травма Ван Дейка делает чемпионскую гонку широко открытой".

"На старте сезона я по-прежнему чувствовал, что мало кто сможет потягаться с "Ливерпулем". Теперь Ван Дейк выбыл, как кажется, до конца сезона, и все почувствуют, что "Ливерпуль" стал уязвим. Думаю, "Ливерпулю" определенно стоит выйти на трансферный рынок в январе — и не только из-за травмы Ван Дейка. "Ливерпуль" в любом случае был слаб в этой зоне, они потеряли Ловрена до старта сезона, а другие игроки на этой позиции склонны к травмам".

"Да, это опустошительная новость для Виргила Ван Дейка, и мы передаем ему свои наилучшие пожелания, но я думаю, теперь "Ливерпуль" и Юрген Клопп должны сразу же начать думать, кого они могут подписать".

"Я знаю, что трансферное окно едва закрылось, но они должны быть готовы кого-нибудь оформить 1 января, потому что они по-настоящему слабы в этой зоне, и это может помешать им достичь цели, которую они хотят достичь", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Ван Дейк, Каррагер, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2020 11:00

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  1. vyrentz 19.10.2020 11:27 # vyrentz
    Старый добрый Ливерпуль вернулся. Времена Кариусов, Ловренов и Клованов. Будут перестрелки.

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  2. fanat-united 19.10.2020 11:20 # fanat-united
    Можем выручить портовых и отдать 2-х наших топарей, Рохо и Джонса, пусть переводят нам бабло, мы разрываем с ними контракты, а Ливерные берут их свободными агентами, все в плюсе

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  3. lfcynwa 19.10.2020 11:07 # lfcynwa
    ща пулька будет играть в лучших своих традициях - валидольные

    будет ор если Матип еще через пару игр вылетит

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