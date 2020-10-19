Гвардиола предупредил Агуэро, что тот должен заслужить новый контракт

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Серхио Агуэро должен заслужить новый контракт.

В минувшую субботу против "Арсенала" Агуэро сыграл свой первый матч с перенесенной в июне операции на колене. "Горожане" победили 1:0, но сам Серхио не отличился.



Гвардиола требует, чтобы Агуэро вернулся в свою привычную форму и начал бы забивать голы, потому что это единственный способ для 32-летнего аргентинца продлить свой истекающий в конце сезона контракт.



"Как и каждый из нас, Серхио должен показать, что заслуживает и дальше быть здесь. Он должен продолжать хорошо играть, забивать голы и побеждать в матчах, а после этого клуб и я решим".



"Но до тех пор, пока он сохраняет свой уровень, у нас не будет никаких сомнений насчет того, что его нужно сохранить, потому что он уникален. Он важен для нас, наших фанатов и каждого здесь".



"Однако он пропустил четыре месяца, и он должен начать регулярно тренироваться и регулярно забивать голы, потому что это самое важное".



"Когда Агуэро на поле, это лучше для нас, с ним мы чувствуем себя безопаснее. Нам очень его не хватало в важные моменты в концовке прошлого сезона, так что его возвращение — это хорошая новость для нас", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.