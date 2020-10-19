"Лестер" потерял Сеюнджю на срок до трех месяцев

Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю пропустит до трех месяцев с надрывом приводящей мышцы бедра.

Сеюнджю не оказалось в заявке "Лестера" на воскресный матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма", и причиной тому стала травма, полученная Чагларом в сборной Турции.



Проведенное на выходных углубленное обследование подтвердило худшие опасения медицинского штаба "лис". Теперь 24-летний турок, вероятно, вернется уже после Нового года.



"Его мышца оторвалась прямо у кости, и он может пропустить до трех месяцев. Это абсолютно неприятно для него, и это большая потеря для нас", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса Sky Sports.



Добавим, в лазарете "лис" с аналогичной травмой уже находится опорный полузащитник Уилфрид Ндиди. Что касается нападающего Джейми Варди, который пропустил поражение 0:1 от "вилланов", то у него имеются проблемы с икроножной мышцей.