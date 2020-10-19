Ван Дейк опубликовал заявление по поводу своей травмы

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк выпустил официальное заявление по поводу полученной им травмы крестообразных связок колена.

Спустя сутки после мерсисайдского дерби против "Эвертона" в субботу (2:2) "Ливерпуль" подтвердил худшие опасения насчет здоровья Ван Дейка. Виргил действительно повредил крестообразные связки правого колена и нуждается в операции.



Это будет колоссальная потеря для "красных", ведь Ван Дейк сыграл каждую минуту каждого матча команды Юргена Клоппа с момента своего перехода из "Саутгемптона" в январе 2018.



Готовясь лечь под нож хирурга, 29-летний голландец поблагодарил за поддержку и заверил, что сохраняет позитивный настрой, несмотря на шесть-девять месяцев реабилитации впереди.



"Сегодня днем я встретился с ведущим специалистом, чтобы начать процесс планирования мельчайших деталей моей реабилитации после вчерашнего инцидента".



"Теперь я полностью сосредоточен на своем восстановлении, и я сделаю все возможное, чтобы вернуться как можно быстрее".



"Несмотря на очевидное разочарование, я искренне верю, что, где есть сложности, там есть и возможности, и с божьей помощью я вернусь лучше, здоровее и сильнее, чем когда-либо прежде".



"Убежден, в футбол, как и в жизни, у всего есть своя причина, и важно не терять голову во время этих взлетов и падений. При поддержке своей жены, детей, семьи и каждого в "Ливерпуле" я готов к предстоящему мне испытанию".



"Я бы хотел поблагодарить каждого за слова поддержки. Эти сообщения имеют огромное значения для меня и моей семьи, и теперь я буду делать все возможное, чтобы поддержать своих партнеров по команде в каком бы то ни был виде в эти важные недели, пока я сам буду работать над своим восстановлением день за днем. Я вернусь", — гласит заявление Ван Дейка.