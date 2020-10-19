Кавани провел свою первую тренировку с "Юнайтед"

Нападающий Эдинсон Кавани провел свою первую тренировку с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в начале октября Кавани заключил с "Юнайтед" однолетний контракт с опцией продления на второй год.



Но поскольку Эдинсон присоединился к "красным дьяволам" как свободный агент и временно не являлся профессиональным спортсменом, по прибытии в Англию ему пришлось отправиться на 14-дневную самоизоляцию.



В результате 33-летний уругваец пропустил выезд к "Ньюкаслу" в субботу, но на следующий день был допущен до тренировки первой команды в Каррингтоне.



В понедельник у Кавани будет еще одно занятие с коллективом Оле Гуннара Сульшера, чтобы подготовиться к возможному дебюту в матче Лиги Чемпионов против своего бывшего клуба ПСЖ во вторник вечером.