"Астон Вилла" продолжает идти со 100-процентным результатом

"Астон Вилла" сохраняет 100-процентный результат в новом сезоне Премьер-Лиги вырвав победу 0:1 в гостях у "Лестера" благодаря голу Росса Баркли в компенсированное время.

В первом тайме матча на "Кинг Пауэр" игра была более-менее равна. Телезрители увидели всего три удара в створ, и все три нанесла домашняя команда, однако свои полумоменты имели и "вилланы". "Лисы" смотрелись довольно неплохо, учитывая потерю Джейми Варди и пары других игроков.



После перерыва мало что изменилось. Возможно, хозяева были чуть больше нацелены на ворота, но для гола их усилий оказалось недостаточно.



Все шло к безголевой ничьей, но в компенсированное время арендованный у "Челси" Росс Баркли дальним ударом поразил нижний угол ворот Каспера Шмейхеля — 0:1.



"Лестер" второй раз подряд не смог забить, тогда как "Астон Вилла" продлила свою победную серию до четырех матчей на старте нового сезона, чего с ней не случалось 90 лет.



"Лестер" — "Астон Вилла". Отчет о матче