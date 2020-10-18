"Астон Вилла" продолжает идти со 100-процентным результатом

Росс Баркли "Астон Вилла" сохраняет 100-процентный результат в новом сезоне Премьер-Лиги вырвав победу 0:1 в гостях у "Лестера" благодаря голу Росса Баркли в компенсированное время.

В первом тайме матча на "Кинг Пауэр" игра была более-менее равна. Телезрители увидели всего три удара в створ, и все три нанесла домашняя команда, однако свои полумоменты имели и "вилланы". "Лисы" смотрелись довольно неплохо, учитывая потерю Джейми Варди и пары других игроков.

После перерыва мало что изменилось. Возможно, хозяева были чуть больше нацелены на ворота, но для гола их усилий оказалось недостаточно.

Все шло к безголевой ничьей, но в компенсированное время арендованный у "Челси" Росс Баркли дальним ударом поразил нижний угол ворот Каспера Шмейхеля — 0:1.

"Лестер" второй раз подряд не смог забить, тогда как "Астон Вилла" продлила свою победную серию до четырех матчей на старте нового сезона, чего с ней не случалось 90 лет.

"Лестер" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2020 23:15

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 18.10.2020 23:53 # manutd-20champ
    скоро посыпятся

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  2. ensiferum 18.10.2020 23:53 # ensiferum
    Когда Баркли ушёл на повышение.

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  3. salah-mane 18.10.2020 23:33 # salah-mane
    Сразу видно, что личные ёбыри гегемона

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  4. sj606 18.10.2020 23:20 # sj606
    остановите эту машину

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  5. mugabe 18.10.2020 23:19 # mugabe
    Достойная команда эта Вилла. Не то что всякие семьдвапуки.

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