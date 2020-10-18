"Астон Вилла" продолжает идти со 100-процентным результатом
"Астон Вилла" сохраняет 100-процентный результат в новом сезоне Премьер-Лиги вырвав победу 0:1 в гостях у "Лестера" благодаря голу Росса Баркли в компенсированное время.
В первом тайме матча на "Кинг Пауэр" игра была более-менее равна. Телезрители увидели всего три удара в створ, и все три нанесла домашняя команда, однако свои полумоменты имели и "вилланы". "Лисы" смотрелись довольно неплохо, учитывая потерю Джейми Варди и пары других игроков.
После перерыва мало что изменилось. Возможно, хозяева были чуть больше нацелены на ворота, но для гола их усилий оказалось недостаточно.
Все шло к безголевой ничьей, но в компенсированное время арендованный у "Челси" Росс Баркли дальним ударом поразил нижний угол ворот Каспера Шмейхеля — 0:1.
"Лестер" второй раз подряд не смог забить, тогда как "Астон Вилла" продлила свою победную серию до четырех матчей на старте нового сезона, чего с ней не случалось 90 лет.
"Лестер" — "Астон Вилла". Отчет о матче
18.10.2020 23:15
Просмотров: 713
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
скоро посыпятся
(ответить)
Когда Баркли ушёл на повышение.
(ответить)
Сразу видно, что личные ёбыри гегемона
(ответить)
остановите эту машину
(ответить)
Достойная команда эта Вилла. Не то что всякие семьдвапуки.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий