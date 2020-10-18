Моуриньо: "Мои парни недостаточно сильны психологически"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо связал упущенную победу против "Вест Хэма" с психологическими проблемами своей команды.

Забив три быстрых гола и сохраняя это преимущество к 82-й минуте, "Тоттенхэм" умудрился упустить победу в дерби с "Вест Хэмом" — 3:3.



Моуриньо отмечает характер "молотобойцев", а вот свою команду обвиняет в слабости духа.



"Это футбол. Конечно, я должен проанализировать второй тайм, и мы сделаем это внутри клуба, но перед вами я предпочитаю говорить, что это футбол. Также я хвалю "Вест Хэм" за их веру в себя".



"Непросто сохранять веру, когда соперник ведет 3:0 и доминирует в игре. Растерять преимущество в три гола — это суровое наказание, но в конце концов это случилось заслуженно".



"Игра была под нашим контролем. Харри Кейн должен был забивать четвертый, когда попал в штангу, Гарет Бэйл должен был прикончить игру. Наш четвертый гол был бы логичнее, но таков футбол".



"Неумышленно, но команда стала сбавлять обороты. Благодаря Харри Уинксу мы восстановили контроль над игрой, и как раз в этот самый момент мы пропустили первый гол, а уверенность соперника пошла вверх. Мои парни оказались недостаточно сильны психологически, чтобы справиться этим. Мы потеряли два очка на последних секундах", — сообщил Моуриньо Sky Sports.