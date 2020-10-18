Фернандеш прокомментировал свой промах с пенальти

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш прокомментировал свою осечку при исполнении пенальти в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

С момента своего перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш безошибочно исполнял 11-метровые за "красных дьяволов" — до выезда на "Сент-Джеймс Парк" в субботу.



И хотя голкиперу "сорок" Карлу Дарлоу удалось отразить удар Бруну с точки, 26-летний португалец все равно стал героем матча, забив с игры гол, в итоге ставший победным для "Юнайтед" (1:4).



После матча Фернандеш объяснил, почему не подпрыгнул перед ударом, как он уже приучил, а также заверил, что готов к язвительным комментариям фанатов других команд насчет подпорченной статистики.



"Время от времени я что-нибудь меняю в своей манере исполнения пенальти. Сегодня это не сработало".



"Я хотел направить мяч в угол, но сделал это недостаточно хорошо. Поздравляю голкипера — он первый, кто отразил мой пенальти в Премьер-Лиге. 11 я забил и один не смог. Теперь люди могут сказать, что я могу промахиваться при исполнении пенальти".



"Я должен проявлять себя как можно лучше. Сегодня я принял неправильное решение, но это не имеет значения. Я не смог реализовать пенальти, но я должен продолжать совершенствоваться в следующих матчах", — сообщил Фернандеш BBC.