В "Реале" опечалены отличной игрой Хамеса за "Эвертон"

Хамес Родригес Боссы "Реала" опечалены ярким стартом карьеры плеймейкера Хамеса Родригеса в "Эвертоне".

Желание "Реала" избавиться от Хамеса в минувшее трансферное окно было настолько велико, что Королевский клуб отпустил игрока сборной Колумбии к "ирискам" свободным агентом.

Этот трансфер стал большой удачей для "Эвертона". 29-летний Родригес сразу же утвердился ключевым игроком команды Карло Анчелотти, забив три гола и отдав три результативные передачи в пяти первых матчах Премьер-Лиги.

Отличная игра опытного колумбийца позволяет "Эвертону" единолично лидировать в Премьер-Лиге, даже после ничейного результата в дерби с "Ливерпулем" накануне (2:2).

А вот в Мадриде успехам Родригеса не рады, утверждает AS. У руководства "Реала" появились вопросы к своему главному тренеру Зинедину Зидану, который, помимо Хамеса, также отпустил в Премьер-Лигу Серхио Регилона, Гарета Бэйла и Дани Себальоса.


Метки Реал, Родригес, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1484

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  1. chelsiukpro 18.10.2020 20:29 # chelsiukpro
    Так Региона могут назад выкупить за 40мультов. А Хамесу небыло места только на лавке... так что непартесь сливочные! :))

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  2. ganinilyha 18.10.2020 20:19 # ganinilyha
    У них же есть Бензема

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  3. wolfsmensch 18.10.2020 20:08 # wolfsmensch
    сейчас ещё гольфист феерить начнет и гишпанцы попередохнут от зависти

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  4. chelsealondon 18.10.2020 20:08 # chelsealondon
    Понятно было что топарь то он жуткий...

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