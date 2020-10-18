В "Реале" опечалены отличной игрой Хамеса за "Эвертон"
Боссы "Реала" опечалены ярким стартом карьеры плеймейкера Хамеса Родригеса в "Эвертоне".
Желание "Реала" избавиться от Хамеса в минувшее трансферное окно было настолько велико, что Королевский клуб отпустил игрока сборной Колумбии к "ирискам" свободным агентом.
Этот трансфер стал большой удачей для "Эвертона". 29-летний Родригес сразу же утвердился ключевым игроком команды Карло Анчелотти, забив три гола и отдав три результативные передачи в пяти первых матчах Премьер-Лиги.
Отличная игра опытного колумбийца позволяет "Эвертону" единолично лидировать в Премьер-Лиге, даже после ничейного результата в дерби с "Ливерпулем" накануне (2:2).
А вот в Мадриде успехам Родригеса не рады, утверждает AS. У руководства "Реала" появились вопросы к своему главному тренеру Зинедину Зидану, который, помимо Хамеса, также отпустил в Премьер-Лигу Серхио Регилона, Гарета Бэйла и Дани Себальоса.
18.10.2020 20:00
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Последние комментарии:
Так Региона могут назад выкупить за 40мультов. А Хамесу небыло места только на лавке... так что непартесь сливочные! :))
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У них же есть Бензема
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сейчас ещё гольфист феерить начнет и гишпанцы попередохнут от зависти
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Понятно было что топарь то он жуткий...
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