Сульшер объяснил, почему Погба не вышел в старте против "Ньюкасла"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему полузащитник Поль Погба не вышел в старте на матч против "Ньюкасла".

Сульшер весьма удивил фанатов "Юнайтед" выбором стартового состава на субботний матч Премьер-Лиги, оставив на лавке Алекса Теллеса, Донни Ван де Бека и Погба.



Поль вышел только на заключительные 20 минут, но помог своей команде дожать "сорок" и отпраздновать победу со счетом 1:4.



По словам Сульшера, отсутствие Погба в старте не связано с неубедительной игрой Поля в предыдущих матчах или с его признанием в любви к "Реалу" — полузащитник просто вернулся из сборной Франции с парой болячек.



"Пока Поль был со сборной Франции, у него возникли проблемы с бедром и спиной, поэтому было бы неправильно выпускать его в старте".



"Впереди нас ожидают большие матчи. Каждый должен проявлять себя, когда выходит на поле. Я доволен им", — сообщил Сульшер Sky Sports.