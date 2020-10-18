"Ливерпуль" "опасается худшего" после травмы Ван Дейка

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был отправлен к профильному специалисту после травмы колена.

Напомним, ничья 2:2 в дерби с "Эвертоном" накануне обернулась для "Ливерпуля" травмами Ван Дейка и Тиаго Алькантары. Оба игрока сразу же отправились с "Гудисон Парк" в местный госпиталь.

И если в отношении Тиаго предварительные прогнозы относительно благоприятны, то в случае со своим вице-капитаном, покидавшим госпиталь на костылях, чемпионы Премьер-Лиги "опасаются худшего".

В прессе уже ходят слухи о том, что Ван Дейк порвал крестообразные связки колена и пропустит семь-восемь месяцев, однако источник с "Энфилда" сообщил Liverpool Echo, что клуб отказывается спекулировать насчет сроков восстановления Виргила и предпочитает дождаться точного диагноза от профильного доктора, который осматривает защитника сегодня.

Что касается Алькантары, то ему тоже досталось по правому колену, однако в "Ливерпуле" надеются, что травма 29-летнего испанца "не носит серьезного характера".


Метки Алькантара, Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2020 18:00

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  1. jirrort 18.10.2020 18:36 # jirrort
    Пизда пригородной помойке

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  2. mickey 18.10.2020 18:19 # mickey
    Каким надо быть конченым долбаебом, что радоваться травмам игроков. Надеюсь все обойдётся!

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  3. bezviz 18.10.2020 18:10 # bezviz
    зае6умба, ой зае6умба))

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  4. alexomck 18.10.2020 18:06 # alexomck
    играл дерьмово, так ещё и кресты порвать умудрился. плохо для команды не -Дика, а ситуация "кого ставить", до января терпеть теперь.

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  5. toha-bludsikir 18.10.2020 18:01 # toha-bludsikir
    безвиз накаркал

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