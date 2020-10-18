"Ливерпуль" "опасается худшего" после травмы Ван Дейка
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк был отправлен к профильному специалисту после травмы колена.
Напомним, ничья 2:2 в дерби с "Эвертоном" накануне обернулась для "Ливерпуля" травмами Ван Дейка и Тиаго Алькантары. Оба игрока сразу же отправились с "Гудисон Парк" в местный госпиталь.
И если в отношении Тиаго предварительные прогнозы относительно благоприятны, то в случае со своим вице-капитаном, покидавшим госпиталь на костылях, чемпионы Премьер-Лиги "опасаются худшего".
В прессе уже ходят слухи о том, что Ван Дейк порвал крестообразные связки колена и пропустит семь-восемь месяцев, однако источник с "Энфилда" сообщил Liverpool Echo, что клуб отказывается спекулировать насчет сроков восстановления Виргила и предпочитает дождаться точного диагноза от профильного доктора, который осматривает защитника сегодня.
Что касается Алькантары, то ему тоже досталось по правому колену, однако в "Ливерпуле" надеются, что травма 29-летнего испанца "не носит серьезного характера".
18.10.2020 18:00
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Последние комментарии:
Пизда пригородной помойке
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Каким надо быть конченым долбаебом, что радоваться травмам игроков. Надеюсь все обойдётся!
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зае6умба, ой зае6умба))
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играл дерьмово, так ещё и кресты порвать умудрился. плохо для команды не -Дика, а ситуация "кого ставить", до января терпеть теперь.
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безвиз накаркал
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