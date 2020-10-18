Агуэро избежал санкций за то, что схватил девушку-лайнсмена
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро избежал санкций со стороны FA за то, что схватил лайнсмена Шон Мэсси-Эллис в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".
Напомним, после победы 1:0 над "канонирами" накануне главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиолу пришлось защищать своего подопечного от гнева толпы.
Общественность возмутило поведение Агуэро, который принялся спорить с девушкой-лайнсменом, а затем положил свою руку ей на плечо, пальцами схватив за шею.
Несмотря на то, что правила запрещают футболистам прикасаться к членам судейской бригады под страхом красной карточки, Ассоциация решила, что поведение Серхио не было агрессивным или угрожающим, сообщает The Guardian.
Таким образом, 32-летний аргентинец, для которого этот матч стал первым с операции на колене в июне, не будет наказан за свое поведение.
How did Aguero get away with this? pic.twitter.com/XAbp5nIuKF— Footy Humour (@FootyHumour) October 17, 2020
18.10.2020 17:00
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Она бы ему прямо там отсосала, если бы у неё была такая возможность.
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Это же сито, ничего удивительного
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Насосал
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так не в первой же он ее касается
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