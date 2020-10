Агуэро избежал санкций за то, что схватил девушку-лайнсмена

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро избежал санкций со стороны FA за то, что схватил лайнсмена Шон Мэсси-Эллис в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Напомним, после победы 1:0 над "канонирами" накануне главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиолу пришлось защищать своего подопечного от гнева толпы.



Общественность возмутило поведение Агуэро, который принялся спорить с девушкой-лайнсменом, а затем положил свою руку ей на плечо, пальцами схватив за шею.



Несмотря на то, что правила запрещают футболистам прикасаться к членам судейской бригады под страхом красной карточки, Ассоциация решила, что поведение Серхио не было агрессивным или угрожающим, сообщает The Guardian.



Таким образом, 32-летний аргентинец, для которого этот матч стал первым с операции на колене в июне, не будет наказан за свое поведение.





