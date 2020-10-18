Агуэро избежал санкций за то, что схватил девушку-лайнсмена

Шон Мэсси-Эллис и Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро избежал санкций со стороны FA за то, что схватил лайнсмена Шон Мэсси-Эллис в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Напомним, после победы 1:0 над "канонирами" накануне главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиолу пришлось защищать своего подопечного от гнева толпы.

Общественность возмутило поведение Агуэро, который принялся спорить с девушкой-лайнсменом, а затем положил свою руку ей на плечо, пальцами схватив за шею.

Несмотря на то, что правила запрещают футболистам прикасаться к членам судейской бригады под страхом красной карточки, Ассоциация решила, что поведение Серхио не было агрессивным или угрожающим, сообщает The Guardian.

Таким образом, 32-летний аргентинец, для которого этот матч стал первым с операции на колене в июне, не будет наказан за свое поведение.


Метки Агуэро, Арсенал, видео, Манчестер Сити, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2020 17:00

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  1. shinigami 18.10.2020 17:14 # shinigami
    Она бы ему прямо там отсосала, если бы у неё была такая возможность.

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  2. kos9k 18.10.2020 17:12 # kos9k
    Это же сито, ничего удивительного

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  3. asnural 18.10.2020 17:11 # asnural
    Насосал

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  4. jack-willsher 18.10.2020 17:10 # jack-willsher
    так не в первой же он ее касается

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