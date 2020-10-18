Уэлбек перешел в "Брайтон"

Данни Уэлбек Бывший нападающий "Уотфорда" Данни Уэлбек заключил однолетний контракт с "Брайтоном".

Уэлбек провел в "Уотфорде" всего сезон, по итогам которого "шершни" вылетели из Премьер-Лиги. Клуб с "Викаридж Роуд" не смог найти покупателя на Данни во время трансферного окна, поэтому на следующий день после его закрытия разорвал контракт с 29-летним игроком.

Получив статус свободного агента, экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" присоединился к команде Грэма Поттера.

"Мы рады, что Данни переходит к нам. Он дополнит наши существующие варианты игры в нападении. Он обладает впечатляющим резюме, он быстр и очень техничен. Он укрепит нашу атакующую мощь, и мы рады приветствовать очередного игрока с опытом и мастерством", — сообщил Поттер.

Добавим, за сборную Англии Уэлбек провел 42 матча и забил 16 голов.


Метки Брайтон, трансферы, Уотфорд, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2020 16:00

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  1. mancunia-planet 18.10.2020 16:57 # mancunia-planet
    Совсем ни торт уже. При чем давненько.

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  2. xah 18.10.2020 16:04 # xah
    Жалко конечно его. Прям мое детство....

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